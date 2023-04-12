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Оставит Меган дома: принц Гарри приедет на коронацию Чарльза III один

12 апреля 2023, 17:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Принц Гарри

Принц Гарри все же приедет на коронацию Чарльза III, но без своей жены. Меган Маркл не будет присутствовать на долгожданной церемонии.

Об этом заявили представители Букингемского дворца.

Догадки о том, приедет ли королевская пара на коронацию активно обсуждались последние месяца. Еще 7 апреля сообщалось, что их не приглашали. Теперь же известно, что принц приедет один, и присоединится к более чем 2 тыс. гостями в Вестминстерском аббатстве 6 мая. 

Это будет первое появление Гарри на публике вместе со своими близкими после выхода его мемуаров, где он раскрыл много секретов о королевской семье.

Примечательно, что церемония приходится на день рождение сына принца — Арчи Сассекскому 6 мая исполнится 4 года.

Коронация Чарльза III будет уникальным мероприятием, которое также нарушит некоторые традиции. К примеру, на церемонию будут приглашены члены иностранных королевских семей — такого ранее не делали. В мероприятии примут участие главы государств со всего мира.

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Также церемония будет проходить со священной коллекцию предметов, которые необходимы для соблюдения всех регалий коронации — от короны до посоха, ампулы и ложки. Ознакомиться с полным списком реликвии для коронации Чарльза III можно на Фактах ICTV.

Источник
BBC
Теги
Принц Гарри Чарльз ІІІ
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