Принц Гарри все же приедет на коронацию Чарльза III, но без своей жены. Меган Маркл не будет присутствовать на долгожданной церемонии.

Об этом заявили представители Букингемского дворца.

Догадки о том, приедет ли королевская пара на коронацию активно обсуждались последние месяца. Еще 7 апреля сообщалось, что их не приглашали. Теперь же известно, что принц приедет один, и присоединится к более чем 2 тыс. гостями в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Это будет первое появление Гарри на публике вместе со своими близкими после выхода его мемуаров, где он раскрыл много секретов о королевской семье.

Примечательно, что церемония приходится на день рождение сына принца — Арчи Сассекскому 6 мая исполнится 4 года.

Коронация Чарльза III будет уникальным мероприятием, которое также нарушит некоторые традиции. К примеру, на церемонию будут приглашены члены иностранных королевских семей — такого ранее не делали. В мероприятии примут участие главы государств со всего мира.

Также церемония будет проходить со священной коллекцию предметов, которые необходимы для соблюдения всех регалий коронации — от короны до посоха, ампулы и ложки. Ознакомиться с полным списком реликвии для коронации Чарльза III можно на Фактах ICTV.