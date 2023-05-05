6 мая состоится долгожданная коронация нового короля Великобритании Чарльза III. Мероприятие, на которое приглашено более двух тысяч гостей, пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Это первая коронация за 70 лет, а потому за ней особенно внимательно следит весь мир. До этого трон занимала мать будущего короля Елизавета II — с 1952 до 2022 года.

Где и когда смотреть коронацию Чарльза III онлайн

Служба коронации короля Чарльза III начнется в 11:00 6 мая по местному времени Лондона — в 13:00 по Киеву. Шествие из Букингемского дворца состоится раньше.

Телеканал Sky News уже запустил трансляцию. Также транслировать мероприятие будут и другие британские телеканалы, такие, как BBC, ITV 1.

Коронацию Чарльза III также можно будет посмотреть на телеканале Суспільне культура. Ведущими станут Юрий Макаров и Александр Зинченко.

Кроме того, прямой эфир будет вести официальный канал Букингемского дворца на YouTube — The Royal Family Channel.

Традиционно коронация будет состоять из шести этапов — признание, присяга, помазание, инвеститура, интронизация и чествование.

После монарху на голову будет возложена корона святого Эдуарда, которая официально коронует его как короля Чарльза III.

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