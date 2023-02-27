Гарри Стайлс, Элтон Джон и Spice Girls отказались от выступления на коронации Чарльза III. Мероприятие запланировано на начало мая, но развлекательная программа под большим вопросом.

Так, первые приглашение на выступление получили Адель и Эд Ширан, но они также отказались. Всему виной плотный график, который не позволяет быть 7 мая на коронации в Великобритании.

Прямо сейчас Стайлз путешествует по миру в рамках турне Love On Tour, а Элтон завершает свое путешествие по программе Farewell Yellow Brick Road The Final Tour.

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Кроме того, Робби Уильямс также отклонил приглашение выступить. Однако, его выбшие коллеги по группе Take That планируют стать хедлайнерами концерта. Известно, что на коронации исполнят свои хиты Эндрю Ллойд Уэббер, Кайли и Дэнни Миноуг и Лайонел Ричи.

— Организаторы работают не покладая рук, чтобы создать грандиозную программу, но столкнулись с рядом трудностей, — сообщил источник The Sun о концерте в честь коронации.

Инсайдер добавил, что Чарльз III очень ждал появление Элтона Джона, но музыкант в это время будет в Европе в рамках турне.

Примечательно, что 4 июня 2022 года на Платиновый юбилей в честь 70-летия правления Евлизаветы II приехали выступать мировые звезды — Queen, Род Стюарт, Дайана Росс, Эд Ширан и другие.

Недавно Чарльз III посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании. Король приехал на базу в Уилтшире, что на юге Англии.