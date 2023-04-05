Жена Чарльза III Камилла официально станет королевой

Жена короля Великобритании Чарльза III Камилла официально станет королевой. Об этом стало известно из приглашений на коронацию монарха, которая состоится в начале мае.

Так, сперва Камилла была известна как принцесса-консорт, затем она стала королевой-консортом, но приглашение Букингемского дворца подтверждает то, что многие подозревали с самого начала — с момента коронации Чарльза III она официально станет королевой.

4 апреля дворец выпустил цветочную открытку-приглашение, которая и стала последним словом в этом вопросе. Стоит отметить, что ее разошлют более 2 тыс. приглашенных гостей.

Сейчас смотрят

Вместе с этим королевская семья поделилась новым портретом.

— Королева Камилла — подходящий титул в противовес королю Чарльзу в приглашении. Коронация — подходящее время, чтобы начать использовать королеву Камиллу в официальном качестве, — сказал близкий к дворцу источник.

Еще в октябре мы писали о том, что из титула жены Чарльза III хотят убрать слово “консорт”. Это планировалось сделать королевскими помощниками до коронации, так и получилось.