Без Путина и Лукашенко: Россию и Беларусь не пригласили на коронацию Чарльза III

Великобритания не приглашала на церемонию коронации короля Чарльза III лидеров России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Представителей этих стран на церемонии 6 мая видеть не желают, заявил источник.

Примечательно, что главы многих других государств были приглашены на важное для Великобритании событие. В список попали те страны, с которыми есть дипломатические отношения, а также посольства с представителями Британии.

На коронацию Чарльза III 6 мая также пригласили высокопоставленных дипломатов Северной Кореи и Никарагуа, а не глав государств. Также не будет и Байдена — вместо него приедет его супруга и первая леди Джилл Байден.

Известно, что на знаковое событие было разослано более 2 тыс. приглашений, помимо членов всей королевской семьи должны прибыть и члены иностранных королевских семей. Это нарушение традиции церемонии. За церемонией также лично будут наблюдать и представители благотворительных организаций короля.

Впрочем, даже из королевской семьи не все будут — к примеру, принц Гарри появится на церемонии без жены. Меган Маркл не приедет в Британию. Кстати, церемония приходится на день рождения сына принца Арчи, которому исполнится 4 года.