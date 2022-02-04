Биография украинской певицы Алины Паш, которая прошла в финал отбора на Евровидение 2022 года с песней Тіні забутих предків.

Алина Паш в детстве и юности

Алина Паш родилась 6 мая 1993 года в селе Буштыно Закарпатской области. Мама артистки — учитель музыки, а отец работал в правоохранительных органах. Алина с ранних лет занималась творчеством: танцевала, посещала художественную школу, а также брала уроки по вокалу.

Когда Паш стала подростком, то начала участвовать в украинских международных песенных фестивалях. В частности, она выступала на Children’s Eurostar, Рождественской звездочке. В выпускном классе она попала на съемки шоу Караоке на Майдане.

Окончив школу, Алина поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства. В 2017 году она получила степень магистра.

Начало творческого пути Алины Паш

Первый сценический опыт Алина получила уже в 19 лет. Она попала на бэк-вокал украинской группы СКАЙ, а также сотрудничала с Ириной Билык.

Первую дозу славы она получила, когда прошла кастинг на шоу Х-Фактор. После отборочных туров она попала в команду Нино Катамадзе. Певица дошла до финала проекта, заняв третье место. Кстати, победителем в том сезоне стал Константин Бочаров, которого мы теперь знаем как Melovin.

После Х-Фактора Алине предлагали участвовать в группах Kazka и Dvoe. Однако певица отказала обоим проектам, чтобы заняться сольной карьерой.

Сольный проект Алины Паш

Дебютный сингл Алины Паш Bitanga был тепло воспринят публикой. В нем артистка сразу заявила о том, в каком направлении будет работать. Электроника, хип-хоп и закарпатские наречия и мотивы — станут визитной карточкой Алины.

Второй сингл Oinagori так же тепло был принят поклонниками и критиками.

Потом была очень удачная коллаба с Alyona alyona. Исполнительницы записали общий трек Падло.

В целом, Алина уже успела выпустить три альбома Pintea: Gory (2019), Pintea: Misto (2019), розМова (2021).

В 2020-м году артистка запустила лейбл Bitanga Blood, ее сопродюсером стал Андрей Иноземцев. Как заявила певица, издательство планирует работать с близкими по духу украинскими артистами и в будущем организовать фестиваль в Закарпатье.

Также год назад Паш выпустила очень примечальный сингл N.U.M.

Кроме того, она записала трек-коллбаорацию с Тиной Кароль, который вошел в альбом народной артистки Молода кров.

В 2022 году она прошла в финал отбора на Евровидение с треком Тіні забутих предків.