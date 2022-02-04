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Иностранцы плачут: Алина Паш представила трек для нацотбора на Евровидение 2022

4 февраля 2022, 10:48
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Аліна Паш

Украинская певица Алина Паш представила песню Тіні забутих предків, с которой будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022.

В композиции артистка зачитала рэп, а также спела об истории Украины, используя такие стили как электроника, хип-хоп и фольк.

В комментариях пользователи сети делятся своими впечатлениями после прослушивания песни Алины Паш.

Некоторые считают, что композиция Тіні забутих предків является не очень форматной для Евровидения, а кто-то выражает свой восторг и поддержку.

  • Мне понравилось, пушка!
  • Эту песню должен услышать весь мир на Евровидении!
  • На YouTube уже пошли реакции, где иностранцы плачут от этой песни. Этим все сказано!
  • Песня на повторе! Слезы и мурашки по телу во время каждого прослушивания.
  • Алина прекрасная, но для Евровидения эта песня не выигрышна.
  • В этой песне нет настоящей Алины Паш.
  • Песня шикарная, мне очень нравится! Если бы еще интересный номер в финале – это будет невероятно!
  • Это прекрасно! С ней и ее силой мы представим страну на Евровидении.
  • Ну это скучновато, лучше бы уже Мотанку спела.
  • Классная песня с хорошим месседжем и потенциалом на Евровидении.
  • Ну, вроде бы и классно звучит, но для Евровидения очень обычно.
  • Очень хорошая! Песня, которую заслуживают украинцы в эти непростые времена, — пишут в сети.

Недавно Алина Паш оправдалась за свой визит в Крым в 2015 году. Певица заявила, что не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу Крыма со стороны России.

Таким образом, Алина не нарушала украинское законодательство и правила нацотбора. Артистка добавила, что поддерживает идею конкурса Евровидения и хочет, чтобы Украину представлял достойный артист, который этого заслуживает.

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Теги
Евровидение , Алина Паш , прем’єра
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