Украинская певица Алина Паш представила песню Тіні забутих предків, с которой будет выступать в финале национального отбора на Евровидение 2022.

В композиции артистка зачитала рэп, а также спела об истории Украины, используя такие стили как электроника, хип-хоп и фольк.

В комментариях пользователи сети делятся своими впечатлениями после прослушивания песни Алины Паш.

Некоторые считают, что композиция Тіні забутих предків является не очень форматной для Евровидения, а кто-то выражает свой восторг и поддержку.

Мне понравилось, пушка!

Эту песню должен услышать весь мир на Евровидении!

На YouTube уже пошли реакции, где иностранцы плачут от этой песни. Этим все сказано!

Песня на повторе! Слезы и мурашки по телу во время каждого прослушивания.

Алина прекрасная, но для Евровидения эта песня не выигрышна.

В этой песне нет настоящей Алины Паш.

Песня шикарная, мне очень нравится! Если бы еще интересный номер в финале – это будет невероятно!

Это прекрасно! С ней и ее силой мы представим страну на Евровидении.

Ну это скучновато, лучше бы уже Мотанку спела.

Классная песня с хорошим месседжем и потенциалом на Евровидении.

Ну, вроде бы и классно звучит, но для Евровидения очень обычно.

Очень хорошая! Песня, которую заслуживают украинцы в эти непростые времена, — пишут в сети.

Недавно Алина Паш оправдалась за свой визит в Крым в 2015 году. Певица заявила, что не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу Крыма со стороны России.

Таким образом, Алина не нарушала украинское законодательство и правила нацотбора. Артистка добавила, что поддерживает идею конкурса Евровидения и хочет, чтобы Украину представлял достойный артист, который этого заслуживает.