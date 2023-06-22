Белые вещи есть в гардеробе каждого, ведь этот цвет считается базовым. Единственная проблема — такие вещи быстро пачкаются и теряют красивый вид.

Чаще всего люди сталкиваются с проблемой желтых пятен от пота, которые плохо выводятся. Однако не стоит отправлять одежду на помойку, все можно исправить!

Как и чем вывести застарелые желтые пятна на белом — читайте в нашем материале.

Помогут сода и уксус

Сода — универсальный продукт, который может справиться с любыми видами загрязнений. Старые желтые пятна – не исключение.

Для этого способа вам нужно:

в чистой миске соединить 1 ст. л. соды и уксуса;

тщательно перемешать смесь до образования пасты.

Теперь зубной щеткой втираем пасту в загрязненные участки и оставляем на несколько минут. Когда желтые пятна посветлеют, постирайте вещь в стиральной машинке.

Как вывести желтые пятна лимонной кислотой

Для этого способа вам понадобится:

лимонная кислота — 1 ч. л.;

стакан воды.

Растворите лимонную кислоту в воде и смочите желтые пятна готовым раствором. Оставьте одежду на час, а затем постирайте привычным способом.

Кстати, кислоту можно заменить соком лимона.

Как убрать пятна уксусом

Разведите уксус в пропорции 1:1 с водой. Возьмите кусочек ваты и смочите в растворе.

Влажную ватку положите на пятно и оставить на 30 мин. После этого постирайте желтые пятна хозяйственным мылом. При необходимости, повторите процедуру еще раз.

С помощью аспирина

Таблетки аспирина — один из эффективных способов, что поможет вывести застарелые желтые пятна.

Но сперва нужно сделать смесь: в 100 мл воды растворите две измельченные таблетки аспирина. Готовую пасту нанесите на пятно и оставьте на три часа.

По истечению времени постирайте вещь вручную или в машинке.

Как удалить пятна перекисью водорода

Для этого способа нужно вылить небольшое количество перекиси на пятно и оставить на несколько часов. Если перекись не помогла, добавьте 2 столовые ложки пищевой соды и 1 столовую ложку средства для мытья посуды и оставьте еще на час.

Не забудьте в конце постирать одежду в стиральной машинке.

С помощью хлорки

Она особенно действенна для хлопковой ткани. Все, что нужно сделать:

развести хлорку в холодной воде в пропорции 1:1;

замочить в растворе одежду на 15-30 мин после стирки.

Но помните, если ткань чувствительна к таким агрессивным веществам, использовать этот способ не стоит.

Хозяйственное мыло

Это универсальный помощник для хозяек. Достаточно просто намылить желтые пятна мылом и оставить на 20-30 мин.

Далее одежду надо постирать.

Как вывести старое жирное пятно на белом

В этом вам поможет картофельный крахмал или тальк. Нужно насыпать средство на пятно, накрыть светлым полотенцем, поставить сверху груз и оставить на несколько часов.

Затем просто постирайте вещи.