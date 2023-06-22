Белые вещи есть в гардеробе каждого, ведь этот цвет считается базовым. Единственная проблема — такие вещи быстро пачкаются и теряют красивый вид.
Чаще всего люди сталкиваются с проблемой желтых пятен от пота, которые плохо выводятся. Однако не стоит отправлять одежду на помойку, все можно исправить!
Как и чем вывести застарелые желтые пятна на белом — читайте в нашем материале.
Помогут сода и уксус
Сода — универсальный продукт, который может справиться с любыми видами загрязнений. Старые желтые пятна – не исключение.
Для этого способа вам нужно:
- в чистой миске соединить 1 ст. л. соды и уксуса;
- тщательно перемешать смесь до образования пасты.
Теперь зубной щеткой втираем пасту в загрязненные участки и оставляем на несколько минут. Когда желтые пятна посветлеют, постирайте вещь в стиральной машинке.
Как вывести желтые пятна лимонной кислотой
Для этого способа вам понадобится:
- лимонная кислота — 1 ч. л.;
- стакан воды.
Растворите лимонную кислоту в воде и смочите желтые пятна готовым раствором. Оставьте одежду на час, а затем постирайте привычным способом.
Кстати, кислоту можно заменить соком лимона.
Как убрать пятна уксусом
Разведите уксус в пропорции 1:1 с водой. Возьмите кусочек ваты и смочите в растворе.
Влажную ватку положите на пятно и оставить на 30 мин. После этого постирайте желтые пятна хозяйственным мылом. При необходимости, повторите процедуру еще раз.
С помощью аспирина
Таблетки аспирина — один из эффективных способов, что поможет вывести застарелые желтые пятна.
Но сперва нужно сделать смесь: в 100 мл воды растворите две измельченные таблетки аспирина. Готовую пасту нанесите на пятно и оставьте на три часа.
По истечению времени постирайте вещь вручную или в машинке.
Как удалить пятна перекисью водорода
Для этого способа нужно вылить небольшое количество перекиси на пятно и оставить на несколько часов. Если перекись не помогла, добавьте 2 столовые ложки пищевой соды и 1 столовую ложку средства для мытья посуды и оставьте еще на час.
Не забудьте в конце постирать одежду в стиральной машинке.
С помощью хлорки
Она особенно действенна для хлопковой ткани. Все, что нужно сделать:
- развести хлорку в холодной воде в пропорции 1:1;
- замочить в растворе одежду на 15-30 мин после стирки.
Но помните, если ткань чувствительна к таким агрессивным веществам, использовать этот способ не стоит.
Хозяйственное мыло
Это универсальный помощник для хозяек. Достаточно просто намылить желтые пятна мылом и оставить на 20-30 мин.
Далее одежду надо постирать.
Как вывести старое жирное пятно на белом
В этом вам поможет картофельный крахмал или тальк. Нужно насыпать средство на пятно, накрыть светлым полотенцем, поставить сверху груз и оставить на несколько часов.
Затем просто постирайте вещи.