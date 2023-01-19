Посудомоечная машина — незаменимая вещь на кухне. Она не только является главной помощницей хозяйки, но и безупречно очищает любую посуду.

Чтобы посудомойка работала эффективно и прослужила вам дольше, стоит придерживаться определенных правил пользования и раз в год проводить специальные чистки прибора.

Первые признаки, которые сигнализируют о загрязнении посудомойки — неприятный запах и грязь внутри прибора. Если у вашей посудомойки есть такие признаки, следует задуматься над очисткой своей помощницы.

Сейчас смотрят Как правильно чистить посудомоечную машину и какие средства вам понадобятся, читайте в нашем материале. Чистим посудомойку: что понадобится Почистить кухонную помощницу от накипи, микробов и неприятного запаха вам помогут уксус и сода. Также понадобится губка и средство для мытья посуды. Они пригодятся при очистке решеток, держателей и корзин. Чтобы качественно почистить посудомоечную машину, вам необходимо постараться и добраться в труднодоступные места. Чтобы упростить процесс, сперва подготовьте прибор: Сперва отсоедините от электричества посудомойку.

Если в посудомойке есть посуда — уберите ее.

Снимите все корзины, держатели для посуды, решетки. Теперь нужно почистить фильтр: Он расположен на дне посудомойки, вам необходимо его открутить.

Там вы можете увидеть грязную воду и различные отходы.

Необходимо убрать всю грязь, которая застоялась в фильтре — наденьте перчатки и хорошо вычистите середину фильтра.

Остатки грязи вытрите влажной салфеткой. Когда фильтр будет чистый, можно начинать очистку деталей посудомойки. Как почистить детали посудомойки Здесь речь идет о всех съемных деталях — решетки, держатели посуды, поддоны, корзины и тому подобное. Для очистки этих деталей вам понадобится: вода;

уксус. В пропорции 1:2 соедините воду с уксусом в большой миске, поместите туда все съемные детали. Оставьте их откисать на 30 мин. По истечению времени промойте все детали моющим средством и тряпкой. Остатки пены и грязи смойте чистой водой. Положите все детали на бумажные или хлопчатобумажные полотенца и высушите. Очищаем посудомойку внутри Эффективно избавиться от всех бактерий, неприятного запаха и накипи вам помогут пищевая сода и уксус. В сочетании получается отличное дезинфицирующее средство, которое не только поможет вам быстро избавиться от жира и запаха, но и очистит устройство от накипи, одновременно убивая болезнетворные бактерии. Смешайте стакан уксуса с 2 ст. л соды. Перелейте смесь в любую емкость. Поставьте ее вместе со смесью на дно посудомоечной машины так, чтобы нижний разбрызгиватель ее не задевал. Включите самую длинную программу мойки при высокой температуре. По истечению времени насыпьте небольшое количество соды на дно посудомойки и закройте дверцу. Запустите короткую программу мойки. Затем оставьте посудомойку открытой на 20 мин. Когда весь цикл очистки завершится, можно загрузить в посудомойку все детали, которые вы сняли и уже помыли. Завершающий этап Протрите внешние дверцы посудомоечной машины специальным моющим средством, разработанным для очистки материалов, из которых сделана ваша техника. После тщательной уборки протрите дверцу бумажным полотенцем. Вот и все, ваша посудомоечная машинка как новая! Обратите внимание, что не все посудомойки можно чистить народными средствами. Кислота пагубно сказывается на медных и резиновых деталях, что может вызвать протекание. Перед домашней чисткой обязательно прочитайте инструкцию и обратитесь к специалистам за советом! Читайте также: Как слить воду из посудомоечной машины — инструкция

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.