Посудомоечная машина — незаменимая вещь на кухне. Она не только является главной помощницей хозяйки, но и безупречно очищает любую посуду.
Чтобы посудомойка работала эффективно и прослужила вам дольше, стоит придерживаться определенных правил пользования и раз в год проводить специальные чистки прибора.
Первые признаки, которые сигнализируют о загрязнении посудомойки — неприятный запах и грязь внутри прибора. Если у вашей посудомойки есть такие признаки, следует задуматься над очисткой своей помощницы.
Как правильно чистить посудомоечную машину и какие средства вам понадобятся, читайте в нашем материале.
Чистим посудомойку: что понадобится
Почистить кухонную помощницу от накипи, микробов и неприятного запаха вам помогут уксус и сода.
Также понадобится губка и средство для мытья посуды. Они пригодятся при очистке решеток, держателей и корзин.
Чтобы качественно почистить посудомоечную машину, вам необходимо постараться и добраться в труднодоступные места. Чтобы упростить процесс, сперва подготовьте прибор:
- Сперва отсоедините от электричества посудомойку.
- Если в посудомойке есть посуда — уберите ее.
- Снимите все корзины, держатели для посуды, решетки.
Теперь нужно почистить фильтр:
- Он расположен на дне посудомойки, вам необходимо его открутить.
- Там вы можете увидеть грязную воду и различные отходы.
- Необходимо убрать всю грязь, которая застоялась в фильтре — наденьте перчатки и хорошо вычистите середину фильтра.
- Остатки грязи вытрите влажной салфеткой.
Когда фильтр будет чистый, можно начинать очистку деталей посудомойки.
Как почистить детали посудомойки
Здесь речь идет о всех съемных деталях — решетки, держатели посуды, поддоны, корзины и тому подобное. Для очистки этих деталей вам понадобится:
- вода;
- уксус.
В пропорции 1:2 соедините воду с уксусом в большой миске, поместите туда все съемные детали. Оставьте их откисать на 30 мин.
По истечению времени промойте все детали моющим средством и тряпкой. Остатки пены и грязи смойте чистой водой.
Положите все детали на бумажные или хлопчатобумажные полотенца и высушите.
Очищаем посудомойку внутри
Эффективно избавиться от всех бактерий, неприятного запаха и накипи вам помогут пищевая сода и уксус.
В сочетании получается отличное дезинфицирующее средство, которое не только поможет вам быстро избавиться от жира и запаха, но и очистит устройство от накипи, одновременно убивая болезнетворные бактерии.
- Смешайте стакан уксуса с 2 ст. л соды.
- Перелейте смесь в любую емкость.
- Поставьте ее вместе со смесью на дно посудомоечной машины так, чтобы нижний разбрызгиватель ее не задевал.
- Включите самую длинную программу мойки при высокой температуре.
- По истечению времени насыпьте небольшое количество соды на дно посудомойки и закройте дверцу.
- Запустите короткую программу мойки.
- Затем оставьте посудомойку открытой на 20 мин.
Когда весь цикл очистки завершится, можно загрузить в посудомойку все детали, которые вы сняли и уже помыли.
Завершающий этап
Протрите внешние дверцы посудомоечной машины специальным моющим средством, разработанным для очистки материалов, из которых сделана ваша техника.
После тщательной уборки протрите дверцу бумажным полотенцем. Вот и все, ваша посудомоечная машинка как новая!
Обратите внимание, что не все посудомойки можно чистить народными средствами. Кислота пагубно сказывается на медных и резиновых деталях, что может вызвать протекание.
Перед домашней чисткой обязательно прочитайте инструкцию и обратитесь к специалистам за советом!