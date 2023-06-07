Засоренные канализационные трубы в ванной или на кухне создают хозяевам не мало проблем. Чтобы очистить трубы можно использовать специальные химические средства, которые продаются в любом специализированном магазине.
Однако справиться с засорением можно с помощью универсальных ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Как пробить засор труб с помощью соды и уксуса — читайте в материале Фактов ICTV.
Сода и уксус против засорения труб
Сочетание этих ингредиентов поможет эффективно пробить засор на кухне или в ванной комнате.
Очищение нужно делать следующим образом:
- В трубу засыпьте три четвертых стакана соды.
- Залейте такое же количество уксуса и закройте отверстие пробкой.
- Через 10-15 минут слейте в трубу горячую воду.
Сода вступит в бурную реакцию с уксусом и начнется выделяться углекислый газ. В такой среде отлично растворяются жировые и мыльные отложения, которые чаще всего становятся причиной засорения канализационных труб.
Через 30 мин после процедуры, откройте горячую воду и оставьте на несколько минут. Поток кипятка смоет остатки загрязнения и окончательно пробьет засор.
Добавим еще соли
Сочетание соли, соды, уксуса также поможет пробить засор в трубах. Вам необходимо:
- Смешать в равных количествах соль и пищевую соду.
- Очистить сливное отверстие от остатков пищи и вылить туда литр горячей воды.
- Через 20-30 мин всыпьте в отверстие смесь соды и соли (вместе их должно быть 250 г).
- После этого нельзя пользоваться сливом около 10-12 ч, поэтому лучше выполняйте процедуру на ночь.
- Утром следующего дня вылейте в отверстие уксус, а через 15-20 мин добавьте еще литр горячей воды.
Такие действия помогут избавиться от остатков жира и других засоров в трубах.