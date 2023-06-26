После длительного использования серебряные украшения начинают темнеть. Обычно это происходит из-за неправильного хранения или ухода.

Кроме того, потоотделение, регулярный контакт с моющими средствами или бытовой химией также негативно сказываются на состоянии изделий из серебра.

Если вы заметили, что ваши серебряные украшения потеряли цвет и потускнели, можно обратиться к специалистам, которые выполнят профессиональную чистку или же почистить серебро в домашних условиях.

Как и чем почистить серебро — читайте в нашем материале.

Сода и фольга

Чтобы почистить серебро этим способом:

Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Когда жидкость закипит, добавьте 2 столовые ложки пищевой соды и полоску алюминиевой фольги. Опустите в кастрюлю серебро, которое хотите очистить, и оставьте его на 15-20 мин. По истечению времени достаньте украшения из воды и вымойте под проточной водой.

Таким способом можно очищать не только украшения, но и серебряные столовые приборы.

— Обратите внимание, тереть изделия из серебра сухой пищевой содой запрещено. Порошок только поцарапает украшения и испортит их внешний вид!

Уксус

В миску налейте 6% или 9% уксус и оставить в нем украшения на 2 ч. А чтобы ускорить процесс очистки, можно слегка подогреть уксус.

После чистки обязательно промойте серебро под проточной водой.

Зубная паста

Это всем известный и проверенный способ. Вам понадобится мягкая зубная щетка, паста и грязное серебро.

Выдавите немного пасты на щетку и потрите серебро, но делайте все осторожно, чтобы не поцарапать его.

Если зубной пасты нет, используйте зубной порошок, из которого можно сделать пасту.

Нашатырный спирт

В миску налейте 100 мл воды и 10 мл нашатырного спирта. Тщательно перемешайте раствор и окуните туда серебро.

Через 20-30 мин промойте изделия под холодной проточной водой и протрите мягкой салфеткой.

Спирт

Налейте спирт в глубокую емкость и опустите серебряное украшение на 20 мин. После этого поместите изделие под холодную проточную воду, и прополируйте мягкой тряпкой до блеска.

Кстати, спирт можно заменить водкой, но без ароматизаторов.

Кока-кола

Сладкую газировку для очистки серебряных украшений можно использовать горячим или холодным способом.

В первом случае налейте напиток в кастрюлю, доведите до кипения и опустите туда серебро на 5-7 мин. После очистки вымойте украшения в холодной воде.

Во втором — опустите серебро в стакан с газировкой на пару часов, а затем смойте остатки кока-колы под проточной водой. После чистки протрите изделие бумажной салфеткой.