После длительного использования серебряные украшения начинают темнеть. Обычно это происходит из-за неправильного хранения или ухода.
Кроме того, потоотделение, регулярный контакт с моющими средствами или бытовой химией также негативно сказываются на состоянии изделий из серебра.
Если вы заметили, что ваши серебряные украшения потеряли цвет и потускнели, можно обратиться к специалистам, которые выполнят профессиональную чистку или же почистить серебро в домашних условиях.
Как и чем почистить серебро — читайте в нашем материале.
Сода и фольга
Чтобы почистить серебро этим способом:
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь.
- Когда жидкость закипит, добавьте 2 столовые ложки пищевой соды и полоску алюминиевой фольги.
- Опустите в кастрюлю серебро, которое хотите очистить, и оставьте его на 15-20 мин.
- По истечению времени достаньте украшения из воды и вымойте под проточной водой.
Таким способом можно очищать не только украшения, но и серебряные столовые приборы.
— Обратите внимание, тереть изделия из серебра сухой пищевой содой запрещено. Порошок только поцарапает украшения и испортит их внешний вид!
Уксус
В миску налейте 6% или 9% уксус и оставить в нем украшения на 2 ч. А чтобы ускорить процесс очистки, можно слегка подогреть уксус.
После чистки обязательно промойте серебро под проточной водой.
Зубная паста
Это всем известный и проверенный способ. Вам понадобится мягкая зубная щетка, паста и грязное серебро.
Выдавите немного пасты на щетку и потрите серебро, но делайте все осторожно, чтобы не поцарапать его.
Если зубной пасты нет, используйте зубной порошок, из которого можно сделать пасту.
Нашатырный спирт
В миску налейте 100 мл воды и 10 мл нашатырного спирта. Тщательно перемешайте раствор и окуните туда серебро.
Через 20-30 мин промойте изделия под холодной проточной водой и протрите мягкой салфеткой.
Спирт
Налейте спирт в глубокую емкость и опустите серебряное украшение на 20 мин. После этого поместите изделие под холодную проточную воду, и прополируйте мягкой тряпкой до блеска.
Кстати, спирт можно заменить водкой, но без ароматизаторов.
Кока-кола
Сладкую газировку для очистки серебряных украшений можно использовать горячим или холодным способом.
В первом случае налейте напиток в кастрюлю, доведите до кипения и опустите туда серебро на 5-7 мин. После очистки вымойте украшения в холодной воде.
Во втором — опустите серебро в стакан с газировкой на пару часов, а затем смойте остатки кока-колы под проточной водой. После чистки протрите изделие бумажной салфеткой.