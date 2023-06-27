Существует несколько видов плесени, которая образуется в домах и квартирах. Самой опасной считается черная плесень, ведь из-за нее развивается множество кожных заболеваний, появляются аллергические реакции, астма, головная боль и проблемы со сном.

Также бывают синие грибки, которые поражают преимущественно деревянные конструкции в доме. Зеленая плесень чаще всего появляется на продуктах питания, которые находятся в закрытом пространстве.

А еще есть белая плесень. Ее часто можно увидеть на пищевых продуктах (например, сыре или хлебе), на земле, некоторых растениях и на деревянных поверхностях. В квартирах она также поражает стены и комнатные растения.

Как избавиться от белой плесени на стенах — узнавали Факты ICTV.

Почему появляется белая плесень

Причин возникновения этого вида плесени существует множество:

повышенная влажность;

слабая вентиляция;

регулярное промерзание стен;

утечка воды или авария водопроводных труб;

отсутствие герметичности крыши в доме;

плохое отопление помещения или его отсутствие.

Плесень может появиться в каждом доме, от этого никто не застрахован. Главное — вовремя заметить проблему и начать ее ликвидировать.

Как убрать белую плесень на стенах

Обычно белая плесень имеет пушистый светлый налет, который поражает стены в комнатах, санузле и на кухне. Пушистую плесень можно легко растереть руками, ведь она довольно мягкая.

Однако обнаружив следы белой плесени в доме или квартире, советуем тщательно осмотреть другие поверхности, поскольку такой грибок очень быстро распространяется. Старайтесь не прикасаться к плесени голыми руками, потому что это может быть очень опасно!

Чтобы избавиться от белой плесени на стенах, необходимо соблюдать определенную последовательность.

Шаг 1

Сперва нужно полностью очистить поверхность от белых следов шпателем или жесткой щеткой.

Перед началом любых работ с плесенью обязательно наденьте защитные перчатки, маску и очки. Это поможет избежать контакта со спорами плесени.

Шаг 2

С помощью обычного моющего средства и тряпки тщательно очистите все пораженные поверхности стен. Остатки средства протрите влажной губкой или салфеткой.

Шаг 3

Чтобы навсегда прогнать белую плесень, можно воспользоваться несколькими способами:

Уксус — его пары не токсичны, поэтому с помощью кислоты можно удачно и быстро избавиться от плесени. Вам нужно перелить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире.

— его пары не токсичны, поэтому с помощью кислоты можно удачно и быстро избавиться от плесени. Вам нужно перелить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире. Сода — возьмите 150 мл воды, высыпьте туда 1 ч. л. соды. У вас должна получиться густая белая паста. Полученной смесью обработайте поверхность с проблемными участками. Оставьте на 2-4 ч, а затем протрите влажной тряпкой. Кстати, не стоит полностью смывать соду, ведь она считается отличным профилактическим средством, которое будет защищать стены от дальнейшего появления белого грибка.

— возьмите 150 мл воды, высыпьте туда 1 ч. л. соды. У вас должна получиться густая белая паста. Полученной смесью обработайте поверхность с проблемными участками. Оставьте на 2-4 ч, а затем протрите влажной тряпкой. Кстати, не стоит полностью смывать соду, ведь она считается отличным профилактическим средством, которое будет защищать стены от дальнейшего появления белого грибка. Перекись водорода — 3% раствор поможет удалить плесень, если она появилась недавно и заразила небольшую площадь. Такое средство можно наносить на обои, мебель, в ванной или на кухне.

Если после первой очистки плесень не исчезла полностью, повторите процедуру через несколько дней.

Также можно использовать специальное антигрибковое средство. Но этот способ довольно радикальный. Если вы готовы к небольшому ремонту, можете попробовать.

Сначала нужно приобрести антигрибковое средство от белой плесени, нанести его на очищенные стены и дать высохнуть. Через несколько часов снова нанесите средство.

После этого нужно оштукатурить стены и нанести шпаклевку. Затем стены покрывают грунтовкой, красят и клеят новые обои.