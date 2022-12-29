Посудомоечная машина — незаменимая помощница на кухне для каждой хозяйки. Она идеально и без лишних хлопот моет почти всю кухонную посуду и столовые приборы!
Впрочем, есть вещи, которые не рекомендовано мыть в посудомойке. Например, это фарфор, хрусталь, пластик, чугун, изделия из дерева, бамбука, алюминия и др.
Можно ли мыть ножи в посудомоечной машине, читайте нашем материале.
Ножи и посудомойка
Посудомойка негативно влияет на остроту ножей, поэтому специалисты не рекомендуют мыть их там. Дело в том, что ножи затупляются от длительного контакта с высокими температурами.
Во время нагревания металл расширяется, а после извлечения из камеры посудомойки охлаждается и сжимается, что приводит к потере остроты.
Также металлические ножи после многократной мойки начинают покрываться коррозией.
Кроме того, если ножи часто мыть в посудомойке, можно не только лезвие испортить, но и ручку. Изделия с деревянными ручками становятся непригодными после третьего мытья в посудомойке.
На них негативно влияет горячая вода и моющие средства. После посудомойки они могут треснуть или набухнуть.
Как правильно мыть ножи в посудомойке
Если вы решили рискнуть и помыть ножи в посудомойке, следуйте нескольким рекомендациям:
- Ножи и другие острые предметы положите режущей частью вниз, чтобы случайно не оставить царапин на посудомойке и не пораниться.
- Ножи в посудомойку размещайте исключительно в специальную корзину для столовых приборов.
- Используйте ножи из нержавеющей стали.
- Мойте ножи в посудомойке не чаще нескольких раз в месяц.
- Устанавливайте невысокую температуру.