Посудомоечная машина — незаменимая помощница на кухне для каждой хозяйки. Она идеально и без лишних хлопот моет почти всю кухонную посуду и столовые приборы!

Впрочем, есть вещи, которые не рекомендовано мыть в посудомойке. Например, это фарфор, хрусталь, пластик, чугун, изделия из дерева, бамбука, алюминия и др.

Можно ли мыть ножи в посудомоечной машине, читайте нашем материале.

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Ножи и посудомойка

Посудомойка негативно влияет на остроту ножей, поэтому специалисты не рекомендуют мыть их там. Дело в том, что ножи затупляются от длительного контакта с высокими температурами.

Во время нагревания металл расширяется, а после извлечения из камеры посудомойки охлаждается и сжимается, что приводит к потере остроты.

Также металлические ножи после многократной мойки начинают покрываться коррозией.

Кроме того, если ножи часто мыть в посудомойке, можно не только лезвие испортить, но и ручку. Изделия с деревянными ручками становятся непригодными после третьего мытья в посудомойке.

На них негативно влияет горячая вода и моющие средства. После посудомойки они могут треснуть или набухнуть.

Как правильно мыть ножи в посудомойке

Если вы решили рискнуть и помыть ножи в посудомойке, следуйте нескольким рекомендациям: