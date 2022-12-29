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Можно ли мыть ножи в посудомойке: плюсы и минусы

29 декабря 2022, 19:15
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Ніж
Источник: Depositphotos

Посудомоечная машина — незаменимая помощница на кухне для каждой хозяйки. Она идеально и без лишних хлопот моет почти всю кухонную посуду и столовые приборы!

Впрочем, есть вещи, которые не рекомендовано мыть в посудомойке. Например, это фарфор, хрусталь, пластик, чугун, изделия из дерева, бамбука, алюминия и др.

Можно ли мыть ножи в посудомоечной машине, читайте нашем материале.

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Ножи и посудомойка

Посудомойка негативно влияет на остроту ножей, поэтому специалисты не рекомендуют мыть их там. Дело в том, что ножи затупляются от длительного контакта с высокими температурами.

Во время нагревания металл расширяется, а после извлечения из камеры посудомойки охлаждается и сжимается, что приводит к потере остроты.

Также металлические ножи после многократной мойки начинают покрываться коррозией.

Кроме того, если ножи часто мыть в посудомойке, можно не только лезвие испортить, но и ручку. Изделия с деревянными ручками становятся непригодными после третьего мытья в посудомойке.

На них негативно влияет горячая вода и моющие средства. После посудомойки они могут треснуть или набухнуть.

Как правильно мыть ножи в посудомойке

Если вы решили рискнуть и помыть ножи в посудомойке, следуйте нескольким рекомендациям:

  • Ножи и другие острые предметы положите режущей частью вниз, чтобы случайно не оставить царапин на посудомойке и не пораниться.
  • Ножи в посудомойку размещайте исключительно в специальную корзину для столовых приборов.
  • Используйте ножи из нержавеющей стали.
  • Мойте ножи в посудомойке не чаще нескольких раз в месяц.
  • Устанавливайте невысокую температуру.
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