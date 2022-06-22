Окрошка – одно из основных летних блюд, прекрасно освежающих в жаркую погоду. Вариантов окрошки достаточно много – от классической окрошки до более необычных рецептов на майонезе. Сегодня же мы рассмотрим еще один не менее вкусный вариант, как приготовить окрошку на сыворотке.

Такой вариант имеет приятный вкус, а также отлично подойдет для диетического меню, так как калорийность окрошки на сыворотке составляет всего 62.3 ккал! Более того, такой диетический суп является вкусным и быстрым в приготовлении. Поэтому рекомендуем воспользоваться данным рецептом окрошки на сыворотке уже этим летом, пока легко найти свежие овощи.

Для приготовления вам понадобятся:

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Сыворотка – 1,5 л

Сметана 15% – 450 г

Горчица – 25 г

Яйца – 6 шт.

Огурец – 1 шт. (300 г)

Укроп – 50 г

Зеленый лук – 25 г

Картофель – 3 шт.

Пошаговый рецепт приготовления окрошки на сыворотке

Отвариваем картофель и яйца.

Нарезаем средним кубиком картофель, огурец и яйца.

Зеленый лук нарезаем мелким кубиком.

Смешиваем нарезанные ингредиенты в одном сосуде, добавляем горчицу и сметану и еще раз тщательно перемешиваем.

Перемешанные продукты заливаем сывороткой. Готово!

Рецепт окрошки на сыворотке очень прост и быстр, ведь весь процесс приготовления будет занимать не больше 30-40 минут. Несмотря на всю легкость рецепта, такое блюдо не менее вкусное и достаточно оригинальное, поэтому не стоит пренебрегать его приготовлением. А для того, чтобы разнообразить меню, попробуйте также окрошку на кефире.