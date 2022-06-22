Окрошка на сироватці - рецепт приготування

Окрошка – одна з основних літніх страв, що чудово освіжає в спекотну погоду. Варіантів окрошки є досить багато – від класичної окрошки до більш незвичних рецептів на майонезі. Сьогодні ж ми розглянемо ще один не менш смачний варіант, як приготувати окрошку на сироватці.

Такий варіант має приємний смак, а також чудово підійде для дієтичного меню, оскільки калорійність окрошки на сироватці становить всього 62.3 ккал. Ба більше, такий дієтичний суп є смачним і швидким у приготуванні. Тому рекомендуємо скористатися цим рецептом окрошки на сироватці вже цього літа, поки можна легко знайти свіжі овочі.

Для приготування вам знадобляться:

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Сироватка – 1,5 л

Сметана 15% – 450 г

Гірчиця – 25 г

Яйця – 6 шт.

Огірок – 1 шт. (300 г)

Кріп – 50 г

Зелена цибуля – 25 г

Картопля – 3 шт.

Покроковий рецепт приготування окрошки на сироватці

Відварюємо картоплю та яйця.

Нарізаємо середнім кубиком картоплю, огірок та яйця.

Зелену цибулю нарізаємо дрібним кубиком.

Змішуємо нарізані інгредієнти в одній посудині, додаємо гірчицю та сметану й ще раз ретельно перемішуємо.

Перемішані продукти заливаємо сироваткою. Готово!

Рецепт окрошки на сироватці вкрай простий і швидкий, адже весь процес приготування займатиме не більше 30-40 хв. Незважаючи на всю легкість рецепту, така страва не менш смачна й досить оригінальна, тому не варто нехтувати її приготуванням. А для того, щоб урізноманітнити меню, спробуйте також окрошку на кефірі.