Если вы любитель экспериментов и хотите разнообразить свой рацион, тогда попробуйте приготовить окрошку на майонезе. Жирная – скажете вы? Нет, сытная, ведь все ингредиенты разбавляются водой, чтобы сбалансировать жирность.

Гарантируем, что наш рецепт окрошки на майонезе понравится вам больше, чем традиционный.

Для окрошки на майонезе вам понадобится примерно 40 минут времени и такие ингредиенты:

Сейчас смотрят

майонез – 200 мл

кипяченая вода – 2 л

колбаса Докторская – 250 г

картофель – 5 шт.

огурец – 2 шт.

яйца – 5 шт.

петрушка – 1 пучок

лук зеленый — 1 пучок

укроп – 1 пучок

соль – 1/2 ч. л.

Как приготовить окрошку на майонезе – пошаговый рецепт

Вскипятить воду и дать ей остыть. Отварить вкрутую яйца и отдельно картофель в мундире. Почистить и нарезать мелкими кубиками.

Колбасу также следует нарезать маленькими кубиками и добавить к картофелю и яйцам.

Огурцы, укроп, петрушку и зеленый лук хорошо промыть. Огурцы и зелень измельчить.

Все продукты для крошки посолить и перемешать. Добавить майонез и снова хорошо размешать.

Медленно вливать кипяченую воду, постоянно помешивая массу. Оставить крошку настаиваться. Приятного аппетита!