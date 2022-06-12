Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать окрошку украинской, а также сравнил борщ со щами.

В интервью Слава+ кулинарный эксперт рассказал простой рецепт блюда, которое похоже на украинскую кисилицу.

— Нужно взять одну молодую картофелину, разрезать пополам и запечь в духовке. После этого положить ее в тарелку, нарезать свежую морковь, немного укропа и взять йогурт — желательно без добавок. Заливаем йогуртом всю эту нарезку, добавляем черный перец и можно положить кусочки хлеба, как сухарики. И вы получите такой украинский холодный суп, — рассказал Клопотенко.

Он добавил, что оригинальная кисилица немного отличается от варианта шеф-повара.

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Евгений также рассказал, что думает о сравнении украинского борща и российских щей. Он считает, что наше блюдо априори лучше.