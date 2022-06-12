Окрошка на кефире - рецепт приготовления

Окрошка – традиционное летнее блюдо, которое хорошо спасает от жаркой погоды. Рецептов окрошки довольно много, но в ее основу всегда входят свежие овощи. Другие же ингредиенты можно менять, добавляя при этом нового пикантного вкуса. Обычно данное блюдо готовят на кефире, квасе, айране или же на минеральной воде.

Окрошка на кефире – один из наиболее известных рецептов. Поэтому мы подготовили вариант окрошки, который сможет приготовить каждый.

Наш рецепт окрошки на кефире довольно простой, состоит из распространенных и привычных для нас ингредиентов, а также не занимает много времени.

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Для приготовления нужно:

Кефир – 800 г

Вода – 200 г

Куриное филе – 500 г

Картошка – 2 шт.

Огурцы – 3 шт.

Куриные яйца – 2 шт.

Укроп – 50 г

Зеленый лук – 50 г

Петрушка – 50 г

Соль 0,5 ч. л.

Отвариваем куриное филе и картошку. После этого даем остынуть обоим продуктам. В нашем рецепте мы используем куриное филе, но вы вполне можете заменить его телятиной или полукопченой колбасой – это добавит блюду калорийности и сделает его более сытным.

Нарезаем картошку и курицу средним кубиком.

Нарезаем огурцы – также кубиком. Важно, чтобы размер всех нарезанных ингредиентов был одинаковым.

Варим яйца. После этого чистим их и тоже нарезаем.

Все нарезанные ингредиенты помещаем в посуду и перемешиваем. Нарезаем зелень и добавляем ее в окрошку.

Ингредиенты заливаем кефиром. Если кефир очень густой, стоит добавить немного воды, чтобы разбавить окрошку и сделать ее более жидкой.

Соль добавляем по вкусу.

Охлаждаем блюдо на протяжении 15 минут в холодильнике, а после подаем классическую окрошку на кефире к столу.

Данный рецепт будет особенно уместным летом, но так как сейчас все необходимые ингредиенты продаются круглый год, то приготовить ее вы сможете в любое время!