Окрошка – традиционное летнее блюдо, которое каждый год спасает нас от жары. Есть немало интересных рецептов на основе айрана, кваса или минеральной воды, которые делают это блюдо более пикантным. Однако любимцем всех времен остается классическая окрошка на кефире – такое блюдо придаст вам энергичность и приятно освежит в теплые дни.

Сочетание кефира и свежих овощей точно не оставит вас безразличными, поэтому сегодня мы рассмотрим рецепт приготовления классической окрошки, который займет всего 20 минут вашего времени.

Для приготовления понадобятся:

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Вареная колбаса – 200 г

Кефир – 2 л

Картофель – 3 шт.

Куриные яйца – 4 шт.

Огурцы – 4 шт.

Редис – 8 шт.

Укроп – 50 г

Зеленый лук – 50 г

Соль – по вкусу

Пошаговый рецепт классической окрошки

Варим яйца и картофель, затем их охлаждаем и очищаем. Картофель для лучшего вкуса обвариваем в мундире.

Яйца и картофель нарезаем маленькими кубиками в один сосуд.

Нарезаем вареную колбасу и добавляем к другим ингредиентам в тарелке.

Огурцы, редис и зелень промываем и высушиваем.

Огурцы и редис – то, что придает нашему блюду особенно приятный вкус. Поэтому их мы мелко нарезаем и добавляем в блюдо.

Заливаем все нарезанные ингредиенты кефиром и перемешиваем их. Если вы выбрали более жирный вариант кефира, то следует разбавить его водой, чтобы консистенция блюда была реже. Можно использовать минеральную воду – это точно не помешает, а наоборот, – немного пузырьков сделает вашу окрошку свежей.

Всю зелень тоже мелко нарезаем и добавляем в блюдо. Тогда охлаждаем ее в холодильнике на протяжении 40 минут и подаем к столу!

Рецепт классической окрошки достаточно прост и не требует продуктов, которые вы не найдете у себя дома. Поэтому советуем попробовать самостоятельно приготовить данный ее вариант этим летом. Он точно найдет своих поклонников в вашем семейном кругу, а также разбавит привычное меню!

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