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За красные указатели поворотов можно получить штраф — сумма

19 июля 2022, 16:36
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Источник: Pixabay

В Украине немало автомобилей с красными поворотниками. Как правило, это машины, произведенные для рынка США, а затем завезенные в Украину.

Однако водителям следует знать, что в Украине использование красных указателей поворотов или их установка может служить основанием для остановки автомобиля полицией и даже штрафа.

Согласно ПДД, техническое состояние авто и оборудования должно соответствовать стандартам безопасности дорожного движения. Следовательно, в Украине запрещено использовать автомобиль, если цвет, тип или количество его световых приборов не отвечают требованиям конструкции машины.

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Передние и задние указатели поворотов автомобиля должны быть желтыми. Это требование введено в действие с 2017 года.

Указатели поворотов являются предупредительными сигналами, таким образом использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований стандартов КУоАП предусматривает штраф в размере 510 грн.

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Источник
Дорожній адвокат
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