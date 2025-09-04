У нас на тест-драйве побывало четвертое поколение японского хэтчбека Suzuki Swift с мягким гибридом.
Давайте узнаем, что из себя представляет городской хэтчбек, как ведет себя на дороге и сколько стоит в Украине.
Дизайн Suzuki Swift
Suzuki Swift четвертого поколения остался верен традиционному дизайну и почти не изменился в размерах, поэтому с узнаваемостью модели на дорогах тоже проблем нет.
Правда, дизайн стал более современным, интересным и сочным. Стоит отметить двухцветное исполнение кузова, стильную радиаторную решетку с сотами и новую светодиодную оптику.
Компактный, стильный, современный – это если коротко о внешности Suzuki Swift.
Салон Suzuki Swift
Интерьер тоже стал более современным, однако здесь все выполнено значительно проще и бюджетно, на мой взгляд.
Из наиболее технологичного и современного в салоне – девятидюймовый дисплей мультимедийной системы. Да, графика довольно простая, однако система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.
Также на этот экран выводится и картинка камеры заднего вида.
А дальше все очень просто и без пафоса – аналоговая панель приборов, массивный селектор КПП, классический рычаг стояночного тормоза и простой, бюджетный пластик.
Словом, выглядит все довольно неплохо, однако послевкусие экономии на материалах и решениях все же остается.
Посадка довольно удобная, регулировок хватает, поэтому мне с моим ростом 1,87 м удалось без проблем и удобно устроиться за рулем.
Сзади места ожидаемо не слишком много, однако в пределах города передвигаться можно даже втроем, но на небольшие расстояния.
Из опций и комфорта сзади особо ничего и нет, здесь царит бюджетный минимализм, поэтому двигаемся дальше.
Багажное отделение имеет объем 265 л, что звучит как очень маленький багажник, однако если снять полочку и сложить задний ряд сидений, то получите компактный микроавтобус для габаритных вещей.
Техника Suzuki Swift
У нас на тест-драйве побывал Suzuki Swift с бензиновым двигателем объемом 1,2 л (82 л.с./108 Нм) и тремя цилиндрами, работающий в паре с гибридной системой SHVS и вариатором CVT.
Мягкий гибрид состоит из встроенного стартер-генератора ISG на 12В и небольшой литий-ионной батареи 3 Аг.
Если коротко, то так называемый мягкий гибрид помогает автомобилю на старте, способствует уменьшению расхода топлива и поддерживает заряд батареи путем рекуперации или зарядки от ДВС.
Suzuki Swift любит плавные старты, умеренный стиль вождения и скоростной режим в пределах 80 км/ч.
В городском цикле он довольно живой и нареканий на недостаток динамики у меня не возникало, поэтому как к ситикару у меня вопросов нет. Конечно, не стоит ожидать динамики хотхэка от Suzuki Swift, но и пасти задних на светофоре не придется.
Во время резких маневров и стартов звук двигателя и CVT все же довольно громко раздается в салоне, поэтому я бы выбрал более умеренный стиль вождения.
В городском режиме Suzuki Swift на тест-драйве потреблял около 5,5 л на 100 км.
Ожидаемо, что за городом малолитражный гибридный Suzuki Swift будет потреблять больше, поэтому я бы ориентировался на 6-6,5 л на 100 км.
Что касается подвески, то здесь все тоже довольно просто – спереди МакФерсон, а сзади торсионная балка.
Не стоит ожидать от Suzuki Swift чрезмерного комфорта, ведь неровности и лежачие полицейские ощущаются, особенно сзади.
В целом терпимо и, учитывая короткую колесную базу и балку сзади, все вполне логично и понятно. А что с ценами? Давайте разбираться.
Сколько стоит Suzuki Swift в Украине
Двигатель для Suzuki Swift в Украине безальтернативен, а вот в качестве альтернативы вариатору есть еще 5-МКПП.
Базовая комплектация Suzuki Swift GL+ 1.2 л SHVS с 5-МКПП стоит 764 000 грн, а аналогичная версия с CVT обойдется в 840 000 грн.
Максимальная версия Suzuki Swift GLX 1.2 л SHVS с CVT стоит 891 000 грн.
Итог
Маленький, компактный, в меру динамичный, гибридный, экономичный, местами шумный и жестковатый – все это о Suzuki Swift.
А стоит ли он своей цены и внимания, решать, как всегда, вам.