У нас на тест-драйве побывало четвертое поколение японского хэтчбека Suzuki Swift с мягким гибридом.

Давайте узнаем, что из себя представляет городской хэтчбек, как ведет себя на дороге и сколько стоит в Украине.

Дизайн Suzuki Swift

Suzuki Swift четвертого поколения остался верен традиционному дизайну и почти не изменился в размерах, поэтому с узнаваемостью модели на дорогах тоже проблем нет.

Правда, дизайн стал более современным, интересным и сочным. Стоит отметить двухцветное исполнение кузова, стильную радиаторную решетку с сотами и новую светодиодную оптику.

Компактный, стильный, современный – это если коротко о внешности Suzuki Swift.

Салон Suzuki Swift

Интерьер тоже стал более современным, однако здесь все выполнено значительно проще и бюджетно, на мой взгляд.

Из наиболее технологичного и современного в салоне – девятидюймовый дисплей мультимедийной системы. Да, графика довольно простая, однако система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Также на этот экран выводится и картинка камеры заднего вида.

А дальше все очень просто и без пафоса – аналоговая панель приборов, массивный селектор КПП, классический рычаг стояночного тормоза и простой, бюджетный пластик.

Словом, выглядит все довольно неплохо, однако послевкусие экономии на материалах и решениях все же остается.

Посадка довольно удобная, регулировок хватает, поэтому мне с моим ростом 1,87 м удалось без проблем и удобно устроиться за рулем.

Сзади места ожидаемо не слишком много, однако в пределах города передвигаться можно даже втроем, но на небольшие расстояния.

Из опций и комфорта сзади особо ничего и нет, здесь царит бюджетный минимализм, поэтому двигаемся дальше.

Багажное отделение имеет объем 265 л, что звучит как очень маленький багажник, однако если снять полочку и сложить задний ряд сидений, то получите компактный микроавтобус для габаритных вещей.

Техника Suzuki Swift

У нас на тест-драйве побывал Suzuki Swift с бензиновым двигателем объемом 1,2 л (82 л.с./108 Нм) и тремя цилиндрами, работающий в паре с гибридной системой SHVS и вариатором CVT.

Мягкий гибрид состоит из встроенного стартер-генератора ISG на 12В и небольшой литий-ионной батареи 3 Аг.

Если коротко, то так называемый мягкий гибрид помогает автомобилю на старте, способствует уменьшению расхода топлива и поддерживает заряд батареи путем рекуперации или зарядки от ДВС.

Suzuki Swift любит плавные старты, умеренный стиль вождения и скоростной режим в пределах 80 км/ч.

В городском цикле он довольно живой и нареканий на недостаток динамики у меня не возникало, поэтому как к ситикару у меня вопросов нет. Конечно, не стоит ожидать динамики хотхэка от Suzuki Swift, но и пасти задних на светофоре не придется.

Во время резких маневров и стартов звук двигателя и CVT все же довольно громко раздается в салоне, поэтому я бы выбрал более умеренный стиль вождения.

В городском режиме Suzuki Swift на тест-драйве потреблял около 5,5 л на 100 км.

Ожидаемо, что за городом малолитражный гибридный Suzuki Swift будет потреблять больше, поэтому я бы ориентировался на 6-6,5 л на 100 км.

Что касается подвески, то здесь все тоже довольно просто – спереди МакФерсон, а сзади торсионная балка.

Не стоит ожидать от Suzuki Swift чрезмерного комфорта, ведь неровности и лежачие полицейские ощущаются, особенно сзади.

В целом терпимо и, учитывая короткую колесную базу и балку сзади, все вполне логично и понятно. А что с ценами? Давайте разбираться.

Сколько стоит Suzuki Swift в Украине

Двигатель для Suzuki Swift в Украине безальтернативен, а вот в качестве альтернативы вариатору есть еще 5-МКПП.

Базовая комплектация Suzuki Swift GL+ 1.2 л SHVS с 5-МКПП стоит 764 000 грн, а аналогичная версия с CVT обойдется в 840 000 грн.

Максимальная версия Suzuki Swift GLX 1.2 л SHVS с CVT стоит 891 000 грн.

Итог

Маленький, компактный, в меру динамичный, гибридный, экономичный, местами шумный и жестковатый – все это о Suzuki Swift.

А стоит ли он своей цены и внимания, решать, как всегда, вам.