Семейный автомобиль должен отвечать потребностям всех членов семьи. SUV сочетает пространство для пассажиров с возможностью перевозки больших объемов багажа, что делает их идеальным выбором для ежедневных поездок и путешествий.

Высокая посадка обеспечивает хороший обзор дороги, облегчая маневрирование в городском трафике и парковку. Универсальность кроссоверов позволяет чувствовать себя комфортно как в мегаполисе, так и на загородных трассах.

Современные технологии безопасности и помощи водителю делают каждую поездку более безопасной, а продуманный интерьер создает уютную атмосферу.

Почему стоит выбрать семейный SUV от Škoda

Модельный ряд Škoda охватывает компактные городские решения и просторные варианты для больших семей.

Каждая модель оснащена современными информационно-развлекательными системами с большими дисплеями, качественными отделочными материалами и эргономичными органами управления.

Бренд уделил особое внимание безопасности, оснастив автомобили ассистентами водителя и светодиодным освещением. Все модели доступны с разными типами двигателей и трансмиссий, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию.

Škoda Kodiaq – один из лучших семейных SUV

Семиместный кроссовер разработан для больших семей, требующих максимум пространства.

Три ряда сидений обеспечивают комфортное размещение всех пассажиров, а багажное отделение вмещает от 340 до 2105 литров.

Доступны бензиновые двигатели 2,0 TFSI мощностью 140 и 150 кВт, а также дизельный 2,0 TDI на 110 кВт – все с автоматической трансмиссией и передним или полным приводом.

Независимая подвеска McPherson спереди и четырехрычаговая сзади гарантирует плавный ход даже на неровных дорогах.

Модель предлагает 10-дюймовый или 13-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, виртуальную приборную панель и беспроводную зарядку для двух смартфонов.

Škoda Karoq – компактный SUV для города

Пятиместный кроссовер сочетает удобные для города размеры с достаточным пространством для семьи. Багажник емкостью 521-1630 л легко вмещает покупки и дорожные вещи.

Модель Karoq доступна с бензиновым двигателем 1,4 TSI на 110 кВт с передним приводом, дизельным 2,0 TDI на 110 кВт с полным приводом или 2,0 TDI на 85 кВт с передним приводом.

Оба варианта комплектуются автоматической коробкой передач. Компактные пропорции и радиус разворота 10,2 м упрощают парковку в плотной городской застройке.

Система KESSY позволяет выключать и запускать автомобиль без ключа, что удобно с маленькими детьми или полными руками покупок.

Škoda Kamiq – надежный SUV для города

Самая компактная модель линейки кроссоверов Skoda Kamiq идеально подходит для небольших семей и активной городской жизни.

Багажное отделение на 400-1395 л обеспечивает достаточно места для ежедневных нужд. Доступны три бензиновых двигателя: 1,0 TSI на 70 кВт с механической КПП, 1,0 TSI на 85 кВт и 1,5 TSI на 110 кВт с автоматической трансмиссией.

Кроссовер легко маневрирует в городских условиях благодаря компактным размерам. Виртуальная приборная панель и современная информационно-развлекательная система делают каждую поездку удобной.

Какие SUV лучше всего подходят для путешествий

Кроссоверы Škoda предназначены для комфортных путешествий на любые расстояния.

Полный привод на версиях Kodiaq и Karoq обеспечивает уверенное управление на разных типах покрытия. Просторные багажники позволяют принять все необходимое для отдыха.

Экономические двигатели с расходом от 5,0 до 7,9 л на 100 км делают путешествия более доступными.

Автоматические трансмиссии снимают усталость во время продолжительных поездок. Системы помощи водителю повышают безопасность на трассе.

Как выбрать SUV для семьи

Выбор семейного кроссовера начинается с определения количества пассажиров. Семье с двумя-тремя детьми достаточно пятиместной модели, тогда как для больших семей или частых поездок целесообразнее рассмотреть семиместный вариант.

Объем багажника зависит от образа жизни: для ежедневных покупок хватит 400–500 литров, активным путешественникам лучше ориентироваться на 900 литров и больше.

Тип двигателя определяется преимущественным режимом эксплуатации: бензиновые агрегаты оптимальны для города и поездок до 15 тыс. км в год, дизельные целесообразнее больших пробегов и частых междугородных путешествий.

Полный привод повышает проходимость на загородных дорогах, но увеличивает расход топлива и стоимость автомобиля. Автоматическая трансмиссия облегчает управление городским трафиком и во время длительных поездок.