На тест-драйв к нам попал кроссовер Mazda CX-5 – модель, которая в очередной раз получила обновление, но все же осталась верна традициям.

Давайте узнаем, что нового в дизайне, салоне и технике Mazda CX-5 и сколько она стоит в Украине.

Дизайн Mazda CX-5

Во время предыдущего обновления в Mazda CX-5 видоизменилась передняя и задняя оптика, несколько изменились бамперы, а также добавилась возможность заказать пластиковый обвес в цвет кузова для всех комплектаций.

На этот раз изменений меньше – новая радиаторная решетка и накладки под бамперами серого цвета.

Также можно упомянуть о новом цвете кузова и колесных дисков.

Словом, изменений мало, что логично, если учесть тот факт, что Mazda CX-5 2025 модельного года уже представили и все обновления, вероятно, уже перенесли туда.

Если коротко, то с этим обновлением японцы точно ничего не испортили, однако и значительных улучшений нет.

Словом, если вам нравился дизайн Mazda CX-5 в течение последних лет, то здесь фактически все то же самое, но если уже хочется значительных обновлений, то я бы подождал появления Mazda CX-5 2025.

Салон Mazda CX-5

Если с внешним видом все понятно и обновления, хоть и есть, но все же малозаметны, то в интерьере видимое изменение фактически одно, но значительное.

Да, я о новой мультимедийной системе с TFT-дисплеем 10,25 дюйма, которая выгодно отличается от предыдущей качеством графики и выглядит значительно более современной.

Именно это обновление и просилось еще в прошлом году, когда мы тестировали предыдущую версию Mazda CX-5, и, очевидно, японцы это тоже поняли и не стали тянуть до появления нового поколения. Однако стоит отметить, что в новом поколении Mazda CX-5 2025, судя по фото салона, мультимедийная система совсем другая, но это уже совсем другая история.

Во всем остальном интерьер Mazda CX-5 2024 идентичен, а если какие-то изменения и есть, то они малозаметны и незначительны.

На панели приборов тот же цифровой экран со спидометром, отображением режимов вождения, бортовыми данными и аналоговыми колодцами по обеим сторонам.

Блок климатической системы тоже без изменений – кнопочный, удобный, интуитивный.

Все как будто без изменений и на своих местах, пространства хватает спереди и сзади, да и материалы привычные и в основном качественные.

Сзади – без изменений.

Однако, если говорить о современности интерьера, то новые члены семейства Mazda, а именно CX-60 и CX-90, выглядят более привлекательно.

Однако, если вы любитель именно такого формата Mazda, то у вас есть время заскочить в последний вагон и приобрести Mazda CX-5 еще в таком исполнении.

Багажник без изменений – 438 л, электропривод и очень удобная шторка, которая закрывается вместе с дверцей.

Техника Mazda CX-5

Тестовая Mazda CX-5 2024 модельного года была представлена с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л (194 л.с. / 258 Нм), 6-АКПП и полным приводом.

Здесь без изменений, как и с подвеской, – спереди Макферсон, сзади многорычажная, независимая.

Никакой электрификации, гибридных технологий, дополнительных батарей, стартер-генераторов, рекуперации энергии и прочего набора, который присущ автомобилям сегодняшнего дня.

Однако здесь есть свои, классические плюсы – атмосферный двигатель с сочным звуком и АКПП с гидротрансформатором, которая идеально работает в паре с мотором.

Mazda CX-5 2024 осталась такой же сбалансированной, сбитой, в меру комфортной и предсказуемой машиной.

В определенной степени этот классический мотор перекликается с тем же классическим, кнопочным салоном, которые вот-вот уйдут в историю, поэтому последний вагон все еще ждет.

Стоит ли задумываться, покупать ли билет на этот поезд? Возможно, но сначала посмотрим на цены.

Сколько стоит Mazda CX-5 2024

Базовая версия Mazda CX-5 2024 с 2,0-литровым двигателем, АКПП и передним приводом в комплектации Touring стоит 1 339 000 грн, а в Touring S – 1 385 000 грн.

Mazda CX-5 2024 с 2,5-литровым двигателем, АКПП и полным приводом в комплектации Style стоит 1 634 900 грн, а в Sport Black – 1 689 600 грн.

В максимальной версии TOP с тем же двигателем и полным приводом цена составит 1 913 600 грн.

Цена указана на автомобиль 2025 года, под заказ.

Итоги

Mazda CX-5 2024 — минимальные изменения снаружи, без изменений в техническом плане и приятное обновление с новой мультимедийкой внутри.

Стоит ли этот коктейль из обновлений и классических решений Mazda своих средств? Решать, как всегда, вам.