У нас на тест-драйве побывал кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения, который приобрел черты кросс-купе, получил космический дизайн салона и избавился от дизеля.

Итак, давайте узнаем в деталях, как изменился Peugeot 3008 и сколько он стоит в Украине.

Дизайн Peugeot 3008

Peugeot 3008 построен на новой платформе STLA Medium, он длиннее предшественника на 10 см, шире на 6 см и выше на 2 см.

Смысла сравнивать дизайн нового Peugeot 3008 с предшественником нет, ведь он отличается значительно. Другая оптика, радиаторная решетка, бамперы и, конечно, форма кузова совсем другая.

От поколения к поколению Peugeot 3008 трансформировался и менял свое кредо, балансируя между минивэном и кроссовером, однако в конце концов склонился к купеобразной форме кузова.

Выглядит стильно, современно, космически, что присуще бренду Peugeot.

На мой взгляд, за дизайн 10 из 10.

Салон Peugeot 3008

Салон Peugeot 3008 не менее футуристичен, чем экстерьер, что, опять же, свойственно французам.

Традиционно интерьер разработан по концепции i-Cocpit с ориентацией органов управления на водителя, скошенным рулем под нижней линией панели приборов.

На этот раз французы использовали Panoramic i-Cockpit, в которой приборная панель и мультимедийный экран объединены в сплошной продолговатый кластер, который как будто парит в воздухе и подсвечивается снизу.

Оба дисплея традиционно выдают хорошую, качественную картинку и работают без замечаний.

А еще, наконец-то появилась возможность выводить данные из карты навигации Waze и Google Maps не только на мультимедийный экран, но и непосредственно на панель приборов, а это значительно удобнее, на мой взгляд.

Под мультимедийным дисплеем расположена панель i-toggles. Это сенсорный кластер быстрого доступа, куда можно вывести самые необходимые функции меню, с которым мы уже успели познакомиться на тест-драйве Peugeot 408.

Общая картинка салона не просто интересная, а действительно космическая – разнообразные материалы, сенсорные панели в несколько уровней, дисплеи, подсветки, острые углы и линии.

Да, это выглядит круто, современно, однако здесь легко запутаться и иногда закрадывалась мысль, а можно было сделать немного проще?

А вот сзади все значительно проще, без многоуровневых конструкций и панорамных решений.

Есть все необходимое – подлокотник, подогрев сидений в версии GT и дефлекторы вентиляции. Пространства не слишком много, особенно над головой, но для городских поездок и этого будет достаточно.

Багажник имеет немалый объем – 588 л, однако его высокий порог создает определенные нюансы при загрузке, поэтому придется привыкать.

Техника Peugeot 3008

Peugeot 3008 отныне может быть бензиновый, гибридный или полностью электрический, а вот о дизеле можно забыть навсегда. В Украине пока есть две версии — бензин и гибрид.

А что же вместо дизеля? Правильно — гибрид, который и попал к нам на тест-драйв.

Тестовый Peugeot 3008 был оснащен турбобензиновым двигателем 1,2 л с тремя цилиндрами (136 л.с./230 Нм), который дополняет гибридная установка, добавляющая еще 21 л.с./51 Нм.

Коробка переключения передач здесь довольно интересная – 6-ступенчатый робот e-DCS с двойным сцеплением и интегрированным электромотором.

Гибридная система самостоятельно определяет, когда включается ДВС, а когда движение происходит исключительно на электротяге, поэтому от водителя особых действий не требуется.

Переключение между этими режимами не проходит бесшумно, и иногда кажется, что система живет своей жизнью, то включая ДВС, то выключая его, когда вы просто стоите на месте с заведенным автомобилем. Как оказалось, это связано с кондиционером, который питается от ДВС, поэтому он периодически включается со звуком и вибрациями.

Так же и во время движения ощущаются переключения между электромотором с ДВС, и смена передач e-DCS иногда проходит не незаметно, а все же легкими толчками.

Словом, привыкнуть ко всем этим переключениям и звукам придется. ДВС подзаряжает аккумулятор, который питает электромотор автоматически, во время движения и путем рекуперации. Заряжать Peugeot 3008 от сети возможности нет, поэтому поехали дальше.

Есть несколько режимов движения, которые намекают на амбиции Peugeot 3008 вне асфальтового дорожного покрытия и в плохую погоду, однако привод у гибрида только на передние колеса.

Также есть и режим Спорт, который позволяет одновременно привлекать ДВС и электромотор, что добавляет динамики и немного поднимает настроение, однако все довольно умеренно.

Динамики достаточно, однако Peugeot 3008 – это точно не о гонках, а скорее о спокойном ритме вождения.

Словом, в умеренном режиме и смешанном цикле гибридный Peugeot 3008 потреблял около 8 л на 100 км.

Что касается подвески, то спереди здесь Макферсон, а сзади полузависимая балка. Добавим сюда еще 19-е диски с низкопрофильными шинами, которые хоть и красивые, но не слишком любят наши далекие от идеала дороги.

Так вот, нет, Peugeot 3008 не жесткий, но и чрезмерного комфорта ожидать не стоит. А вот с другими дисками возможно все было бы иначе, однако это уже другая история.

В качестве альтернативы гибриду есть еще турбобензиновая версия с двигателем объемом 1,6 л (180 л.с./300 Нм), который работает в паре с 6-АКПП производства Aisin. Привод здесь тоже передний, как и у гибрида, а вот полноприводной может быть только полностью электрическая версия.

Сколько стоит Peugeot 3008 в Украине

Итак, Peugeot 3008 доступен в Украине в двух версиях и в двух комплектациях – Allure и GT.

Гибридная версия в стартовой комплектации Allure стоит 1 238 400 грн, а в максимальной GT обойдется в 1 486 000 грн.

Бензиновая версия дороже, и в стартовой комплектации Allure стоит 1 369 300 грн, а в максимальной GT обойдется в 1 534 900 грн.

Итоги

Peugeot 3008 – внешне современное, стильное и привлекательное кросс-купе с космическим салоном. Да, иногда хочется больше понятных и эргономичных решений, но все это дело вкуса.

Дизеля нет, вместо него гибрид, и к этому придется привыкать, как и к поведению самого гибрида. Все это дело времени и реалии сегодняшнего дня, поэтому нам остается только подчиняться тенденциям гибридизации и электрификации.

А вот стоит ли именно Peugeot 3008 внимания – решать, как всегда, вам.