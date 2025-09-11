У нас на тест-драйве побывал кроссовер Mazda CX-30 с интересными обновлениями, которые касаются в основном технической части.

Итак, давайте узнаем, какие изменения произошли в технике, коснулись ли обновления внешнего вида, интерьера и сколько стоит Mazda CX-30 2025 в Украине.

Дизайн Mazda CX-30 2025

Если в прошлом году Mazda CX-30 получила новый пакет Sport Black, который выделяется темными акцентами на кузове и колесах, то в этом году обошлись без изменений.

Сейчас смотрят

За пять лет существования модели Mazda CX-30 стала узнаваемой на наших дорогах, ее все реже путают с Mazda CX-5. А вот судя по количеству Mazda CX-30 на дорогах Киева, то ее не только узнают, но и покупают. Да, вероятно, не только новые, но и подержанные со страховых аукционов, но все же покупают, а значит — что-то и знают.

Салон Mazda CX-30 2025

Здесь снова вспомним прошлогоднее обновление, которое принесло мультимедийную систему с увеличенным экраном 10,25 дюйма с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

А в этом году изменений мало, поскольку кроме кнопки включения режима повышенной проходимости, расположенной слева от руля, здесь изменений нет.

Салон компактный, в меру просторный, эргономика маздовская, на хорошем уровне, материалы на грани хорошего качества и в шаге от премиальных, однако все же до премиума еще нужно работать.

Чего не хватает? По-моему, частично аналоговая панель приборов уже просится на заслуженный отдых и хочется увидеть что-то вроде CX-60 или CX-90.

Ну и салон просторным и семейным назвать сложно, однако и откровенной нехватки места здесь нет. Для ежедневных поездок по городу его вполне хватит, да и детям сзади места хватит с запасом. А если нужно больше, то вам уже к CX-5, CX-60 и CX-90.

В багажнике изменений нет, объем такой же, как и был — 430 л или 422 л с аудиосистемой Bose.

Техника Mazda CX-30 2025

А вот в техническом плане Mazda CX-30 есть чем похвастаться в отличие от, опять же, прошлогоднего обновления.

Основное изменение – увеличение мощности 2,0-литрового бензинового двигателя с 150 л.с./213 Нм до 165 л.с./213 Нм.

Во всем остальном без изменений – 6-АКПП, полный привод и знакомая подвеска типа МакФерсон спереди и поперечная балка сзади.

До первой сотни Mazda CX-30 2025 разгоняется за 9,7 с, тогда как с предыдущей версией двигателя это удавалось сделать за 10,4 с по паспорту.

И да, обновления двигателя стали глотком свежего воздуха для Mazda CX-30 2025 – она поехала веселее, живее и с более сочными ощущениями.

Расход топлива в городском цикле у меня составлял около 10 л на 100 км.

Во всем остальном поведение Mazda CX-30 2025 не изменилось – КПП с двигателем работают слаженно, подвеска в меру комфортная, но все же балка сзади подпрыгиванием напоминает о себе.

Сколько стоит Mazda CX-30 2025

Регулярная стоимость указана на автомобиле 2025 года производства без учета специальных предложений:

Mazda CX-30 2025 в стартовой версии Style+ (2,0/6-АКПП/2WD) стоит 1 289 600 грн.

Mazda CX-30 2025 в версии Executive (2,0/6-АКПП/2WD) стоит 1 368 600 грн.

Mazda CX-30 2025 в новой версии Sport Black (2,0/6-АКПП/4WD) стоит 1 447 700 грн.

Mazda CX-30 2025 в максимальной версии Premium (2,0/6-АКПП/4WD) стоит 1 568 300 грн.

Итоги

Если коротко, то снаружи и в салоне без особых изменений, и если экстерьер не требует обновлений, то интерьер уже местами просит апдейта.

А вот в технике изменение одно, но какое! Да, оно того стоило – Mazda CX-30 2025 получила новое дыхание.

А вот стоит ли она внимания, решать, как всегда, вам.