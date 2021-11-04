Необходимость переобуть зимнюю резину каждый год превращается в эпопею для украинских водителей. В прошлом году вообще был настоящий ажиотаж. Очереди на шиномонтаже стояли из нескольких десятков автомобилей на каждую станцию. Переобувались от открытия и до самой ночи.

В этом году ноябрь более-менее теплый, поэтому переобуваются понемногу — и хаоса нет. Кто-то уже переобулся — скоро месяц как. А кто-то — пока и не думает, ждет первых холодов. В целом Украина даже здесь идет в Европу – и зимы у нас в стране из года в год становятся все теплее. И это скрывает сюрпризы.

— Дело в том, что наши люди до сих пор считают, что летняя шина зимой — это не так уж плохо. Главное — ездить осторожно, и немного медленнее, чем они это делали летом. На самом деле это не так, – отмечает популярный автоблогер и журналист Рауль Чилачава.

Многие уверены, что температура около нуля – это нормально, и летняя шина еще может “отрабатывать”.

– На самом деле это так, но только когда мы говорим о сухом асфальте. А когда речь про лед или легкий снежок — на этом вся эта история заканчивается, и дальше начинается история поиска рихтовки, запчастей и где покрасить автомобиль, — предупреждает Чилачава.

Константин Андриюк, автоактивист, охотящийся на нарушителей ПДД, подчеркивает – есть особенности даже в пределах теплого периода. Действительно, в октябре в Украине случались дни, когда при +10 градусов в середине дня — ночью был минус. И это вносит коррективы в безопасность движения.

– Допустим, вам нужно выезжать рано утром. Днем температура воздуха поднимается до +10, а ночью опускается до -5. Если человеку срочно нужно уехать в 5-6 часов утра, он садится в автомобиль на летней резине, а та — дубовая. Это может привести к непредсказуемым последствиям, — считает Константин.

Кроме того, какой бы ни была теплая зима, каждый сезон в Украине имеет свои 2-3 снежные и холодные недели. К примеру, в феврале прошлого года температура достигала –20 градусов, а снега выпало несколько метров.

Так что выбор резины хотя и неторопливая вещь – но неизбежная. И вопрос – как же ее правильно выбрать? Отзывы на сайтах интернет-магазинов пишут, как правило, маркетологи. Да, часто случаются и настоящие пользователи, и верить таким отзывам можно, если они сопровождаются какими-то действительно длинными рассказами об использовании шин либо фото.

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Основываясь на собственном опыте и словах экспертов, я собрал несколько важных советов по выбору зимней резины, и делюсь ими с вами.

1. Европейский даже не премиальный бренд — значительно лучше российского или белорусского аналога. Во-первых, уровень технологий – совсем другой. А во-вторых, ни у РФ, ни у Беларуси нет соответствующего уровня контроля качества, тем более – евростандарта. Бюджетные европейские бренды – это те же премиальные бренды, которые передают дочерним предприятиям технологии 5-8-летней давности. Такая резина является оптимальным бюджетным вариантом.

2. Резина украинского производства технологически уступает европейской. Впрочем, при спокойной езде, особенно по городу, может вполне удовлетворить все требования водителя, если автовладелец нечувствителен к таким раздражающим моментам, как шум, который у украинской резины, по субъективным ощущениям, выше, чем у европейских или азиатских аналогов.

3. Любая новая резина, даже бюджетная – намного лучше подержанной, которую предлагают “из Европы” и “только немного проезженную”. Во-первых, неизвестно, действительно ли она из Европы. А во-вторых, возможно, пробег ее и можно увидеть по протектору, но никто не знает, как на ней ездили.

— Если вы выбираете между подержанной и новой не премиальной шиной, лучше брать новую не премиальную. Скорее всего, во многих случаях вы получаете гарантию. Далее — вы будете понимать, что это совершенно новая смесь и совершенно новый протектор. И там нет каких-то скрытых дефектов, – говорит автобогер Рауль Чилачава.

4. Арктика или Европейка? О шипованной резине никто и не говорит – в Украине все меньше снега каждый год, так что шипованная резина становится прихотью жителей далекого пригорода или любителей офф-роуда. Обычно выбор проще – арктическая резина или европейская? Разница видна невооруженным глазом, если поставить два колеса рядом.

Так выглядит типичная Европа. Для нее характерны широкие промежутки между частями протектора, а главное — округлое “плечо” на краю протектора. Это эффективно отводит воду и очищает пятно контакта шины с дорогой. Округлые стороны также экономят горючее. Впрочем, на льду на такой резине могут возникнуть проблемы.

А это – типичная Арктика. Части протектора стоят плотнее, рисунок теснее, а сам край протектора с обеих сторон шины – с четким “плечом” под углом. Это увеличивает площадь сцепления и расход горючего, но такая резина лучше гребет снег и цепляется за лед.

Так что если зима будет более дождливой – Европа выиграет. Если будет больше снега и льда – эффективнее себя покажет арктическая резина.

5. Не стоит бояться резины прошлого года. Если вам предлагают со скидкой купить резину 2020 года или даже 2019-го, но новую – не бойтесь. Резину можно продавать в течение 4-5 лет после производства – главное, чтобы она не была посажена на авто и не получала нагрузки.

6. Жизнь резины при осторожной эксплуатации не может превышать 4-5 лет. Впоследствии в резине появляются микротрещины, которые могут уже в следующем сезоне привести к разрыву колеса прямо на ходу.

Мифы

Насчет зимней резины существует много мифов. Например, боковина должна быть плотной и твердой. На самом же деле все наоборот — она должна быть мягкой, чтобы амортизировать удар в ходовую. Так называемые “шишки” на резине образуются как раз из-за слишком твердого материала, который не амортизирует удар.

Кроме того, резина вообще должна быть мягкой. Это не лето, поэтому ее функция – цепляться за лед и сухой морозный асфальт, а не наоборот. Ламели (канавки в протекторе) должны быть упругими, чтобы открываться пальцем.

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А вот хранить резину можно как угодно – в вертикальной стопке, на боку, в подвешенном состоянии. Разницы нет. В любом случае нагрузка на нее будет в десятки раз меньше, чем она получает, когда ее накачивают до двух атмосфер, и когда она при этом держит тонну автомобиля и полтонны массы четырех пассажиров.

Продавцы говорят: тенденция, которая в последние годы прослеживается более или менее заметно – рост среднего чека. По словам менеджера одного из крупнейших импортеров шин Антона Мосийчука, если раньше украинцы в основном брали шины китайского или украинского производства (которые стоили 700-1100 грн в зависимости от радиуса колеса), то теперь начинают с польских бюджетных (1200-1500 за штуку), и до нескольких тысяч.

Пример мы видим совсем рядом. Александр переобувает своего американца. Chevrolet Malibu – редкость на наших дорогах, официально в Украине его не продают. Модели последних лет можно только завезти. Там – 17-й радиус колес, которые можно купить как за 1 500 грн, так и за 2 000. Но Александр называет другую сумму.

– 20 400 грн отдал за все колеса, – громогласно заявляет он.

Я пожимаю плечами. Потому что я свою португальскую резину, неплохую, кстати, два сезона назад купил по 1 200 грн за колесо, или 4 800 грн за все четыре. Другими словами, он одно колесо покупает по цене моих четырех.

Рядом переобувают старенький Nissan с таким же радиусом. Там чек чуть ниже – около 3 000 грн за одну шину, но тоже нормально.

Мой друг и коллега Игорь – из “бюджетников”. Ну, то есть тех, кто выбирает более дешевую резину, хотя все равно – европейскую и новую.

— Я долго думал, выбирал авто, и знал, что оно будет тянуть сопутствующие расходы, такие как горючее, страховка, парковка – и шины, — говорит он.

Впрочем, отдал немного – 5 000 грн за четыре колеса. Однако они у него – 14-го радиуса. Который понемногу отмирает даже в среде бюджетных автомобилей.

Больше водители в этом году жалуются на шиномонтаж. Для радиуса бизнес-класса он может доходить до 1 000 грн! Для меньших – 600-800. Только радиусы бюджетных автомобилей (13-14) остались почти на том же уровне – 500 грн за монтаж.

Впрочем, это столица. В регионах можно переобуваться дешевле — гривен на 150. Но факт остается фактом – сам шиномонтаж подорожал почти на четверть, в то время как шины – не более чем на 10%.

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Шиномонтаж – не бином Ньютона и не пересадка сердца. Не нужно ехать на специализированный сервис, чтобы сделать его. Другое дело – надо учитывать, насколько быстро работает над шиномонтажом та или иная бригада, чтобы понять, за сколько времени очередь дойдет до вашего автомобиля. И расчет здесь очень прост. Если у вас не слишком специфическое авто (очень большой радиус колес, например, более 18), то математика процесса такова:

1 человек работает над авто = 40-45 минут шиномонтажа на одну машину;

2 человека работают над авто = 25-30 минут монтажа;

3-4 человека работают над авто = 10-15 минут монтажа.

Конечно, где больше людей берутся за одну машину – там и цена будет выше.