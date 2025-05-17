На тест-драйве у нас побывал кроссовер BMW iX2 xDrive30, который является электрифицированной версией уже хорошо известной модели BMW X2.

Давайте узнавать, как выглядит, какой техникой начинен и сколько стоит BMW iX2 в Украине.

Дизайн BMW iX2 xDrive30

Купеобразный кузов BMW iX2 — смесь футуристических форм и динамичных прямых линий, к которым уже понемногу привыкаешь по последним моделям.

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Чувствуются характерные ноты электрификации, которые легко распознать по радиаторной решетке и отсутствию элементов выхлопной системы сзади.

Однако электромобильное естество BMW iX2 удачно замаскировано пакетом М Sport и фирменным, голубым, матовым цветом, поэтому выглядит довольно интересно и интригующе.

Салон BMW iX2 xDrive30

Посредственные материалы, плохое качество сборки, отсутствие вкуса — все это не о BMW iX2. Естественно, что здесь все абсолютно наоборот, а как иначе – это же BMW.

Материалы салона качественные, подгонка материалов на уровне щепетильности немцев и в целом очень приятный салон.

В нашей версии салон выполнен из Алькантары в комбинации с кожей, или с экокожей, которая мне показалась очень похожей на настоящую.

Передние сиденья – в ковшеобразном, спортивном стиле, что снова возвращает нас к истории о пакете М Sport, который внешне маскирует электрокар.

В салоне история похожа, ведь многочисленные логотипы в цветах BMW-М, которые интегрированы в различные элементы салона, тоже создают некий спортивный образ BMW iX2.

Сиденья обладают отличной боковой поддержкой, есть дополнительная коленная поддержка и широкий диапазон регулировок.

Руль в минималистичном стиле — все необходимое и нет ничего лишнего.

Панель приборов и мультимедийный экран объединены в один цифровой кластер в виде изогнутого дисплея BMW Live Cocpit Professional.

Выглядит неплохо, с управлением и меню разобраться несколько придется, однако это скорее дело привычки.

Картинка качественная, меню работает без подлагиваний и все прорисовано очень привлекательно и качественно.

Также есть проекционный дисплей с навигацией, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема Harman Kardon, подогревы сидений и руля. Словом — все, что необходимо для комфорта.

Под правой рукой у водителя находятся все необходимые органы управления авто. Однако стоит отметить, что большинство функций и управления ими вынесены на экран мультимедийной системы, поэтому в интерьере кнопок и рычагов не слишком много.

Под центральной консолью, которая разделяет пространство водителя и пассажира, есть дополнительная ниша в виде тоннеля.

Пространства впереди достаточно, посадка комфортная, регулировок достаточно.

Сзади ситуация с пространством несколько иная и, учитывая купеобразную форму кузова, вполне ожидаемая и понятная.

Места сзади просто достаточно, без избытка и излишеств. Есть все для комфорта, однако впереди все же интереснее, как по мне.

Багажник имеет объем 525 л, чего вполне достаточно, а при необходимости можно снять полочку или сложить задний ряд сидений.

Техника BMW iX2 xDrive30

Полноприводный BMW iX2 xDrive30 оснащен двумя электромоторами общей мощностью 313 л. с. 230 кВт (в режиме максимальной мощности Boost). Роль ГУР здесь, что характерно для электромобилей, выполняет редуктор.

До 100 км/ч BMW iX2 xDrive30 способен разогнаться за 5,6 сек. BMW iX2 дарит драйв и является очень динамичным, о чем говорят одни лишь цифры, и на самом деле это ощущается еще более взрывоопасно. При этом всем в BMW iX2 довольно собранная подвеска, которая одновременно является достаточно комфортной, однако не дает полностью расслабиться и держит в тонусе на наших дорогах.

Батарея имеет емкость 64,8 кВт/ч, что по данным производителя позволяет проехать 449 км. Это, конечно, в идеальных условиях и по стандартам WLTP, поэтому я бы не ориентировался на этот показатель. Все зависит от манеры вождения, выбранного режима, погодных условий и условий поездки.

Однако примерно на 350 км при умеренном вождении и при плюсовой температуре рассчитывать можно.

Если говорить о времени зарядки, то BMW Wallbox мощностью 11 кВт зарядит батарею полностью за 6,5 ч, а станция 22 кВт – за 3,7 ч.

Если же речь идет о мощной станции с постоянным током DC, то время зарядки с 10% до 80% может составлять около 30 мин. Словом, BMW iX2 может заряжать постоянным током мощностью до 13 кВт.

Сколько стоит BMW iX2 xDrive30

Когда мы говорим о премиальных авто, то с ценой все всегда сложно, ведь есть стандартные пакеты, дополнительные опции и индивидуальное исполнение, поэтому сегодня обойдемся стоимостью именно тестового авто.

Итак, тестовый BMW iX2 xDrive30 с дополнительными опциями стоит 67 458 Евро.

Итог

BMW iX2 xDrive30 — вроде и электромобиль, но чувствуешь себя в нем как в обычном автомобиле с ДВС. Возможно, у разработчиков и был такой замысел, а может, это лишь следствие близкого родства с BMW X2 в сочетании с пакетом М Sport. В конце концов получился довольно интересный электрокар, как по мне. Однако стоит ли он внимания и своих денег, решать, как всегда, вам.