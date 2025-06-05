У нас на тест-драйве побывал бюджетный седан Renault Taliant, который пришел на смену популярной модели Renault Logan.

Здесь стоит сделать ремарку, что сама модель Logan осталась на европейском рынке под брендом Dacia, а вот у нас отныне будет только с названием Taliant.

Давайте узнаем, что из себя представляет Renault Taliant, чем отличается от предшественника Logan и сколько стоит в Украине.

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Дизайн Renault Taliant

Renault Taliant выгодно отличается от предшественника несколько большими габаритами и более выразительным экстерьером.

Taliant стал длиннее (на 5 см), шире (на 11,5 см), а также у него увеличилась колесная база (на 15 мм). В то же время авто теперь немного ниже предшественника (на 16 мм).

Силуэтом и формой кузова он скорее напоминает старшего брата Renault Megane в кузове седан.

Новинка более современна, привлекательна, но без претензий на что-то большее, чем Renault Logan. В деталях читается экономия, но это логично, когда цена в приоритете.

Бюджетная оптика, оголенный металл вместо подкрыльников под арками и парковочные датчики не в цвет кузова – все это о Renault Taliant.

В целом дизайн вполне современный, с привкусом экономии, однако с этим можно смириться, если посмотреть на ценник, но о нем позже.

Салон Renault Taliant

Интерьер Renault Taliant, несмотря на бюджетные материалы и в основном упрощенные технологические решения, выглядит сбалансированным и свежим.

Приборная панель аналоговая, и теперь состоит из двух колодцев и небольшого дисплея бортового компьютера между ними.

Руль визуально не изменился, как и подрулевой кластер управления мультимедийной системой.

А вот 8-дюймовый экран мультимедийной системы полностью новый, теперь он возвышается над торпедо.

Меню довольно простое в использовании, без какой-либо феноменальной графики, однако вопросов к его работе не возникало.

Единственный нюанс, к которому придется немного привыкать, это небольшая задержка включения изображения камеры заднего вида. Это не критично, но ощутимо в условиях города, когда необходимо быстро развернуться в узком дворике.

Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, впереди есть только один порт USB 2.0, и он расположен слева от экрана. Там же можно разместить и оригинальный держатель для смартфона.

Салон декорирован сетчатыми вставками из ткани на торпедо и дверных картах, которые разбавляет ненавязчивая глянцевая вставка под мультимедиа.

Панель управления климат-контролем уже знакома нам по другим моделям Renault. Это три селектора с интегрированными экранами, которые легко читаются, логично переключаются и в целом являются удачным решением. Климат-контроль есть, а вот подогрева сидений нет, даже в топовой версии.

Также для водителя есть откидной подлокотник с небольшой нишей.

Посадка водителя довольно высокая, что вместе с линией ветрового стекла и наклонными передними стойками создают ощущение, что впереди как будто не хватает места над головой. Это если сравнивать с предыдущим Renault Logan, крыша которого имела другую форму, да и сам он был немного выше.

Сзади довольно просторно, места достаточно для головы и ног, а также отмечу удачное решение с раскладным столиком в передних сиденьях.

Единственная вещь, которая для меня была загадкой сзади — плафон повторителя стоп-сигнала, который закрывает значительную часть стекла и уменьшает обзорность в зеркале заднего вида.

Багажник довольно большой — 510 л. Здесь все просто и бюджетно, но достаточно много места для багажа, а задний ряд сидений складывается в соотношении 60/40.

Под фальшполом расположена запаска и инструмент.

Как едет Renault Taliant

У нас на тест-драйве побывал Renault Taliant с турбобензиновым 1,0-литровым двигателем (100 л.с./142 Нм) и вариатором X-Tronic CVT, или с 5-МКПП.

Это единственный вариант двигателя на сегодняшний день, поэтому о дизельной или любой другой версии Renault Logan/Taliant пока можно забыть.

Трехцилиндровый двигатель работает в характерном для него стиле с определенными вибрациями и звуками, которые доносятся в салон. Кроме специфики двигателя присутствует еще и характерный гул вариатора, а если добавить в этот коктейль и бюджетную шумоизоляцию, то получим не слишком высокий уровень акустического комфорта в салоне в целом.

Что касается динамики, то здесь ситуация различается в зависимости от условий использования. Если говорим о городском режиме, то запаса мощности двигателя вполне достаточно и в целом нареканий нет. Если же речь о трассе, то здесь иногда возникают вопросы и скоростные обгоны даются не слишком легко, особенно после 100-110 км/ч.

Расход топлива у Renault Taliant довольно умеренный и на трассе у меня составлял около 6 л на 100 км, а в смешанном цикле – около 7,5 л.

Подвеска довольно энергоемкая, хотя местами и жестковатая, но с нашими дорогами справляется неплохо. Здесь вопросов, на мой взгляд, нет. Добавим сюда еще и немалый для седана клиренс в 178 мм и получим неплохую смесь для украинских дорог, ям и бордюров.

Спереди в Renault Taliant установлена подвеска типа МакФерсон, сзади – полузависимая балка.

Сколько стоит Renault Taliant

Как я уже писал, двигатель в Украине безальтернативный, поэтому в плане техники можно выбирать только между вариатором и механикой.

Также на выбор есть две комплектации – Authentic и Evolution.

Базовая версия Renault Taliant, на механике и в комплектации Authentic стоит 717 900 грн. Эта же комплектация, но в версии с вариатором, стоит 778 900 грн.

Renault Taliant, на механике и в комплектации Evolution стоит 769 200 грн, а версия с вариатором – 830 200 грн.

Итоги

Renault Taliant – бюджетный, ожидаемо простой, но интересный седан. Да, есть вопросы, которые могут справедливо возникать в процессе знакомства с Renault Taliant, однако ценник иногда дает на них ответ. Стоит ли он вашего внимания? Решать, как всегда, вам.