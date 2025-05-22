На тест-драйве у нас побывал Subaru Outback шестого поколения, который дебютировал на нашем рынке еще в 2021 году.

Subaru Outback — универсал повышенной проходимости, которого производитель позиционирует, как автомобиль для активного отдыха. Хотите что-то среднее между кроссовером и универсалом — вот вам Subaru Outback.

Однако в этом году на Нью-Йоркском международном автосалоне дебютировало уже седьмое поколение Subaru Outback, которое, как мне показалось, отошло от концепции универсала и стало исключительно кроссовером.

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Поэтому давайте узнавать, что собой представляет, как выглядит и сколько стоит в Украине последний из универсалов повышенной проходимости Subaru Outback.

Дизайн Subaru Outback

Subaru Outback шестого поколения выглядит довольно сдержанным, семейным и традиционным, однако я бы не назвал дизайн устаревшим. Несмотря даже на возраст модели, он выглядит стильным, как по мне.

Словом, эмоций во внешнем виде не слишком много, однако намеки на активный отдых можно разглядеть невооруженным глазом.

Subaru Outback — взрослый, довольно габаритный автомобиль длиной 4 870 мм и колесной базой 2 745 мм.

Определенной брутальности ему добавляет пластиковый обвес по конкуру кузова, который в сочетании с клиренсом в 213 мм намекает на внедорожный характер авто.

Салон Subaru Outback

В интерьере ультрасовременных решений тоже не слишком много, здесь в основном прагматичные, а местами уже и несколько устаревшие решения.

Начнем с самого эмоционального и яркого в салоне тестового авто — кожаный салон Nappa терракотового цвета. Выглядит очень прилично и значительно освежает интерьер местами скупого на эмоции Subaru Outback.

Еще одной изюминкой является 11,8-дюймовый мультимедийный экран. Качество картинки неплохое, скорость работы тоже на приличном уровне, правда, графику хотелось бы уже более современную.

Забегая наперед скажу, что в седьмом поколении, судя по фото, от вертикальной ориентации дисплея все же отказались, поэтому новое поколение избавится от надоедливых сравнений с экранами у Tesla.

Регулировка температуры и крутилки мультимедиа продублировали физическими рычагами, поэтому за это лайк. Словом, физических кнопок не так и много, в основном все управление перенесли на экран мультимедийной системы.

Система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, есть система кругового обзора, однако не хватает беспроводной зарядки и места под сам смартфон. Во всем остальном к эргономике вопросов нет.

Панель приборов имеет два аналоговых колодца и небольшой экран бортового компьютера посередине. Аналоговые стрелки — уже, скорее, классика, так что современной приборную панель уж точно не назовешь. Спойлер — в седьмом поколении уже есть цифровой кластер, как минимум для определенных комплектаций.

Не слишком современным выглядит и традиционный селектор КПП немалых размеров, который, к слову, останется и в новом поколении.

Спереди есть подогревы и вентиляция сидений, подогрев руля и климатическая система на две зоны.

Сзади, в нашей версии, тоже есть подогревы сидений, дефлекторы вентиляции и порты для зарядки гаджетов.

Для задних пассажиров места ожидаемо достаточно, как для головы, так и для ног. Спинка второго ряда регулируется по углу наклона, есть подлокотник с подстаканниками. Сзади комфортно и немало пространства, поэтому Subaru Outback как будто манит отправиться куда-то в путешествие.

Багажник тоже приличных размеров — 537 л. Есть электропривод дверей и сенсорное открытие, а также шторка, которая, правда, выглядит несколько простоватой.

Под фальшполом — докатка и инструмент для замены колеса.

Техника Subaru Outback

Тестовый Subaru Outback был оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,5 л (188 л.с./245 Нм), который работает в паре с вариатором CVT.

Двигатель, что характерно для Subaru, оппозитный, а привод полный, симметричный.

Сочетание этого двигателя и КПП — это точно не про быстрые и динамичные старты или намеки на спорт. Эта компоновка больше о спокойной манере вождения, семейных поездках и взвешенном подходе к управлению авто.

Если же вам этого мало, то в Украине еще доступен вариант с турбированным бензиновым двигателем объемом 2,4 л (249 л.с./350 Нм).

Что касается подвески, то спереди здесь установлена МакФерсон, а сзади многорычажная. Подвеска комфортная и сбалансированная, однако, что очевидно, Subaru Outback валкий и имеет немалые крены кузова при маневрировании.

Симметричный полный привод с системой X-Mode позволяет выбирать один из трех режимов — стандартный, снег/грязь и глубокий снег/грязь.

Учитывая, что у нас не чистокровный кроссовер, а универсал повышенной проходимости, еще и немалой длины и всем вытекающим от этого, то рассчитывать на звание короля бездорожья не стоит. Хотя, конечно, полный привод Subaru позволяет себя чувствовать уверенно на участках, куда некоторые кроссоверы побоятся ехать.

Отдельное внимание хочу уделить комплексу EyeSight, который, кроме стандартных функций, вроде адаптивного круиз-контроля, получил возможность контраварийного объезда препятствий, обнаружения пешеходов, велосипедистов и управления в пределах полосы движения.

Сколько стоит Subaru Outback

Subaru Outback в Украине с атмосферным двигателем предлагается в трех комплектациях:

Field — 1 880 200 грн;

Touring SE — 2 121 700 грн;

Touring — 2 110 700 грн.

Турбированная версия доступна только в версии Touring XT стоимостью 2 321 900 грн.

Стоимость указана на автомобили 2025 года производства.

Итоги

Subaru Outback — большой, семейный автомобиль с повышенной проходимостью и хорошим уровнем комфорта. Да, здесь иногда не хватает современного подхода, однако возраст модели берет свое, поэтому здесь можно относиться с пониманием. То же самое касается двигателя, с которым еще проще, ведь, если хочется больше драйва и мощности, то есть турбированный 2,4 л.

Поэтому, ждать седьмое поколение Subaru Outback или не терять возможности и выбрать шестое? Решать, как всегда, вам.