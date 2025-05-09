На тест-драйве у нас побывал без преувеличения легендарный седан Toyota Camry в версии V80.

Несмотря на засилье кроссоверов различных форматов на рынке все же находится место седанам, особенно когда речь идет о таких фундаментальных моделях, как Camry.

Давайте узнавать, что собой представляет и сколько стоит Toyota Camry 2025 в Украине.

Сейчас смотрят

Дизайн Toyota Camry 2025

Новая Toyota Camry изменилась не так глобально, как Toyota Prado, и общий силуэт кузова V80 остался узнаваемым и не слишком отличается от предшественника V70.

Однако изменения все же есть и они заметны даже невооруженным глазом — С-образная передняя и задняя оптика, новая радиаторная решетка, новые бамперы и несколько видоизмененная задняя стойка.

Сложилось впечатление, что дизайнеры пытались очень осторожно обновить Toyota Camry, чтобы ничего не испортить и сохранить армию ценителей. Удалось ли это? Это покажет только время.

Салон Toyota Camry 2025

В интерьере изменения более значимые, и сравнивать V80 с предшественником даже не будем, ведь здесь нового ну очень много.

Панель приборов — в нашей комплектации это цифровой кластер диагональю 12,3 дюйма, который по графике и анимации уже хорошо знаком нам по последним моделям Toyota. Здесь все просто, со вкусом и без нареканий.

Мультимедийный дисплей — в нашей версии тоже монитор 12,3 дюйма, тоже без особых нареканий все работает, хотя само меню выполнено в присущем для Toyota стиле и выглядит как-то слишком просто. Хотя, конечно, это дело вкуса.

Мультимедиа поддерживает беспроводные Apple CarPlay/Android Auto, а также функция беспроводной зарядки.

Управление климатической системой оставили классическим, кнопочным, что довольно практично, понятно и именно то что нужно, как по мне.

Посадка седановская, высоким водителям придется подстраиваться, однако диапазона настроек, как по мне, хватает. Есть подогревы и вентиляция сидений, память положения и подогрев руля.

Сзади тоже все как положено — достаточно пространства и есть все для комфорта пассажиров.

Наша версия Toyota Camry была оснащена специальным пультом в заднем подлокотнике, который позволяет управлять климатической и аудио системами, положением спинки сидений и солнцезащитной шторкой на заднем стекле.

Что касается материалов и качества сборки Toyota Camry 2025, то все на среднем уровне. Все просто, иногда слишком просто, особенно когда речь идет о материалах.

А хотите, чтобы было лучше, премиальнее, на ступень выше? Тогда вам к старшему брату Lexus ES.

Объем багажника Toyota Camry для комплектаций с аудиосистемой JBL и электрорегулировками заднего ряда сидений составляет 469 л.

Также в версии с электрорегулировкой отсутствует возможность сложить спинку, поэтому придется довольствоваться только люком для доступа в багажный отсек.

Техника Toyota Camry 2025

В Украине Toyota Camry V80 предлагается в двух вариантах — с атмосферным двигателем объемом 2,5 л (204 л.с./240 Нм) и 8-АКПП, а также с гибридом на основе того же 2,5 л двигателя, однако уже с электромеханическим вариатором е-CVT.

Общая мощность гибридной установки составляет 169 кВт/230 л.с.

У нас на тест-драйве побывала гибридная версия Toyota Camry НЕѴ. Это гибрид пятого поколения, который сочетает бензиновый двигатель, электромотор с увеличенной мощностью, литий-ионную батарею и электромеханический вариатор е-CVT.

Все это отлично скомпоновано и работает настолько слаженно, что вы ее практически не замечаете.

Крутящий момент всегда у вас под ногой, что дарит мгновенное ускорение и дух электрификации. Также возможно движение и исключительно на электротяге, правда это только на ориентировочно 5 км. Также есть три режима движения — Eco, Normal и Sport.

В целом же расход топлива у гибрида составлял около 5 л на 100 км в городском цикле и 5,5-6 л на трассе.

Что касается подвески, то впереди здесь установлена независимая пружинная со стойками МакФерсон и многорычажная независимая сзади.

Toyota Camry действительно очень комфортная, несмотря даже на 18-е диски. Да, с закрытыми глазами влетать в каждую яму на ней не стоит, однако она глотает мелкие и средние неровности наших дорог. Есть определенные погрешности в шумоизоляции, что иногда характерно для Toyota, однако комфорт подвески несколько компенсирует этот момент.

Словом, гибридный комфорт — второе имя для Toyota Camry.

Сколько стоит Toyota Camry

Toyota Camry 2,5 HEV, e-CVT в базовой версии Elegance стоит от 1 654 380 грн.

Toyota Camry 2,5 HEV, e-CVT в версии Prestige стоит от 1 803 860 грн.

Toyota Camry 2,5 HEV, e-CVT в топовой версии Premium 1 993 740 грн.

Если речь исключительно о бензиновой версии с 8-АКПП, то здесь есть две комплектации Comfort от 1 462 480 грн и Prestige 1 662 460 грн.

Итоги

Toyota Camry — остался верен традиционному дизайну внешне и догнал модельный ряд в технологичности салона, однако хоть он и упорно претендует на место под солнцем среди бизнес-седанов и все же вопросы к отделке салона есть.

А вот к гибриду и комфорту подвески вопросов никаких — все динамично, сбалансировано и приятно.

Вот такой он Toyota Camry на мой взгляд, а стоит ли он своих денег, решать, как всегда, вам.