У нас на тест-драйве побывал кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, который уже успел завоевать звание Авто года в Украине 2025.
Давайте узнавать, что собой представляет, сколько стоит и чем может удивить новая Skoda Kodiaq.
Дизайн Skoda Kodiaq
Новая Skoda Kodiaq осталась верной традициям и узнаваемой, однако с заметными изменениями по сравнению с предшественником.
Второе поколение получило новую оптику спереди и сзади, видоизмененные бамперы и совсем другой дизайн задней стойки.
Кроме визуальных изменений, Skoda Kodiaq подросла и стала больше по габаритам.
Если коротко подытожить, то изменения в экстерьере, конечно, есть, они заметны, однако в целом мне они больше похожи на рестайлинг, чего не скажешь об интерьере, который разительно отличается от предшественника.
Салон Skoda Kodiaq
Вот здесь действительно чувствуется, что произошла смена поколений, ведь новизна — куда ни глянь.
Полностью новая 10-дюймовая панель приборов выполнена в виде цифрового кластера над торпедо.
Мультимедийный экран в нашей комплектации имеет диагональ 10 дюймов и органично дополняет приборную панель.
Под экраном расположен блок с тремя переключателями Smart Dials. Эти рычаги являются мультизадачными и позволяют управлять несколькими климатическими настройками и аудиосистемой в зависимости от алгоритма действий. Звучит сложно, однако на самом деле удобно и практично, хотя привыкать придется.
Еще одним важным изменением является селектор КПП, который мигрировал с привычного места и теперь расположен под рулем.
Это освободило место для дополнительных ниш на центральной консоли, однако нагрузило подрулевые рычаги, что создает определенные нюансы и заставляет тратить время на привыкание.
Сзади обошлись без революционных изменений. Здесь очень просторно, есть продольная регулировка сидений и регулировка угла наклона спинки, порты для зарядок, дефлекторы вентиляции и, собственно, регулировка температуры.
Словом, вроде бы все просто, но очень просторно и удобно, а что еще нужно?
Багажник тоже огромный и практичный, его объем составляет 910 л. В присущем для Skoda стиле здесь множество фиксаторов, крючков и вещей в духе Simply Clever.
Если коротко, то изменений в интерьере много, они значительны и к ним нужно будет привыкать, особенно владельцам предыдущего поколения. Однако в то же время Skoda Kodiaq сохранила свой просторный и удобный салон.
Техника и динамика Skoda Kodiaq
Новая Skoda Kodiaq в Украине доступна с двумя вариантами двигателей — бензиновый 2,0 л TSI (190 л.с./320 Нм) и дизельный 2,0 л TDI (150 л.с./320 Нм).
Коробка передач безальтернативная — 7-ступенчатая DSG. То же касается и привода, на нашем рынке Skoda Kodiaq доступна только в версии 4х4.
У нас на тест-драйве была версия с 2,0-литровым турбодизелем, 7-DSG и полным приводом.
Дизельный двигатель и 7-ступенчатая DSG работают слаженно, однако не стоит ожидать чрезмерной динамики от этой пары. Скорее наоборот, эта комбинация намекает на не слишком торопливый стиль вождения.
Приятным бонусом в этом случае будет расход топлива, который во время тест-драйва составлял местами менее 7,5 л на 100 км, что даже меньше заявленного показателя в 8 л. На трассе результаты были близкими к заявленным 5,6 л на 100 км.
Подвеска комфортная, наши дороги преодолевает без особой потери комфорта, как минимум на авто с 18-дюймовыми колесными дисками.
Сколько стоит Skoda Kodiaq
Комплектаций на нашем рынке две — базовая Selection и максимальная Sportline.
Бензиновая версия Skoda Kodiaq в комплектации Selection обойдется в 1 656 615 грн, а в Sportline будет стоить 1 886 169 грн.
Дизельная версия Skoda Kodiaq в комплектации Selection обойдется в 1 752 687 грн, а в Sportline будет стоить 1 982 241 грн.
Итоги
Новая Skoda Kodiaq — большой, комфортный, практичный и спокойный семьянин со свежим, узнаваемым экстерьером и новым салоном.
Стоит ли она внимания? Решать, как всегда, вам.