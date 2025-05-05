У нас на тест-драйве побывал кроссовер Skoda Kodiaq второго поколения, который уже успел завоевать звание Авто года в Украине 2025.

Давайте узнавать, что собой представляет, сколько стоит и чем может удивить новая Skoda Kodiaq.

Дизайн Skoda Kodiaq

Новая Skoda Kodiaq осталась верной традициям и узнаваемой, однако с заметными изменениями по сравнению с предшественником.

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Второе поколение получило новую оптику спереди и сзади, видоизмененные бамперы и совсем другой дизайн задней стойки.

Кроме визуальных изменений, Skoda Kodiaq подросла и стала больше по габаритам.

Если коротко подытожить, то изменения в экстерьере, конечно, есть, они заметны, однако в целом мне они больше похожи на рестайлинг, чего не скажешь об интерьере, который разительно отличается от предшественника.

Салон Skoda Kodiaq

Вот здесь действительно чувствуется, что произошла смена поколений, ведь новизна — куда ни глянь.

Полностью новая 10-дюймовая панель приборов выполнена в виде цифрового кластера над торпедо.

Мультимедийный экран в нашей комплектации имеет диагональ 10 дюймов и органично дополняет приборную панель.

Под экраном расположен блок с тремя переключателями Smart Dials. Эти рычаги являются мультизадачными и позволяют управлять несколькими климатическими настройками и аудиосистемой в зависимости от алгоритма действий. Звучит сложно, однако на самом деле удобно и практично, хотя привыкать придется.

Еще одним важным изменением является селектор КПП, который мигрировал с привычного места и теперь расположен под рулем.

Это освободило место для дополнительных ниш на центральной консоли, однако нагрузило подрулевые рычаги, что создает определенные нюансы и заставляет тратить время на привыкание.

Сзади обошлись без революционных изменений. Здесь очень просторно, есть продольная регулировка сидений и регулировка угла наклона спинки, порты для зарядок, дефлекторы вентиляции и, собственно, регулировка температуры.

Словом, вроде бы все просто, но очень просторно и удобно, а что еще нужно?

Багажник тоже огромный и практичный, его объем составляет 910 л. В присущем для Skoda стиле здесь множество фиксаторов, крючков и вещей в духе Simply Clever.

Если коротко, то изменений в интерьере много, они значительны и к ним нужно будет привыкать, особенно владельцам предыдущего поколения. Однако в то же время Skoda Kodiaq сохранила свой просторный и удобный салон.

Техника и динамика Skoda Kodiaq

Новая Skoda Kodiaq в Украине доступна с двумя вариантами двигателей — бензиновый 2,0 л TSI (190 л.с./320 Нм) и дизельный 2,0 л TDI (150 л.с./320 Нм).

Коробка передач безальтернативная — 7-ступенчатая DSG. То же касается и привода, на нашем рынке Skoda Kodiaq доступна только в версии 4х4.

У нас на тест-драйве была версия с 2,0-литровым турбодизелем, 7-DSG и полным приводом.

Дизельный двигатель и 7-ступенчатая DSG работают слаженно, однако не стоит ожидать чрезмерной динамики от этой пары. Скорее наоборот, эта комбинация намекает на не слишком торопливый стиль вождения.

Приятным бонусом в этом случае будет расход топлива, который во время тест-драйва составлял местами менее 7,5 л на 100 км, что даже меньше заявленного показателя в 8 л. На трассе результаты были близкими к заявленным 5,6 л на 100 км.

Подвеска комфортная, наши дороги преодолевает без особой потери комфорта, как минимум на авто с 18-дюймовыми колесными дисками.

Сколько стоит Skoda Kodiaq

Комплектаций на нашем рынке две — базовая Selection и максимальная Sportline.

Бензиновая версия Skoda Kodiaq в комплектации Selection обойдется в 1 656 615 грн, а в Sportline будет стоить 1 886 169 грн.

Дизельная версия Skoda Kodiaq в комплектации Selection обойдется в 1 752 687 грн, а в Sportline будет стоить 1 982 241 грн.

Итоги

Новая Skoda Kodiaq — большой, комфортный, практичный и спокойный семьянин со свежим, узнаваемым экстерьером и новым салоном.

Стоит ли она внимания? Решать, как всегда, вам.