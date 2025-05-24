У нас на тест-драйве побывал Jeep Avenger — самый маленький кроссовер из модельного ряда Jeep.

Давайте узнавать, что собой представляет авто, сколько стоит, и удастся ли этому малышу убедить нас, что он настоящий Jeep.

Дизайн Jeep Avenger

Jeep Avenger выполнен в фирменном дизайне Jeep и не выпадает из общей концепции бренда.

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Есть характерная решетка радиатора, куча логотипов и даже контур кузова из неокрашенного пластика, который как будто намекает на причастность бренда к чему-то большему, чем асфальт в городе.

К внешности вопросов никаких — это Jeep, только очень компактный. Дизайн свежий, современный и, откровенно говоря, очень мне понравился.

Экстерьер меня убедил — это точно Jeep.

Салон Jeep Avenger

В интерьере и на кузове Jeep Avenger вы найдете целую кучу пасхалок в виде лого и тематических пиктограмм, которые связывают малыша с легендарной историей и амбициями бренда Jeep.

Салон тоже выглядит довольно свежим, есть интересные и оригинальные решения, такие, как магнитная шторка для центрального бокса, которая по концепции мне напомнила чехол к планшету.

А еще в нашей комплектации Summit есть функция массажа для водителя, а специфический звук включенного указателя поворота заставляет улыбаться каждый раз, когда ты его слышишь из динамиков аудиосистемы JBL.

Панель приборов выполнена в виде цифрового кластера, мультимедийный экран выдает хорошую картинку, а кнопочная панель очень логично упорядочена и легко читается.

Конечно, мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также есть беспроводная зарядка.

Мне понравился минималистический, современный и своеобразный стиль салона Jeep Avenger, однако если убрать все надписи Jeep, лого и пасхалки американского бренда и немного прищурить глаза, то вы легко узнаете интерьер Fiat 600.

Да, конечно определенная разница есть, но очень много элементов одинаковые, подобные или родственные.

Все просто, оба бренда принадлежат корпорации Stellantis, и это довольно распространенная практика, когда такое родство порождает сходство.

Сзади здесь все довольно просто, еще раз напомню, что это самый маленький Jeep, поэтому и места сзади здесь ожидаемо мало. Для детей вполне достаточно, а вот для взрослых места немного скуповато.

Объем багажника составляет 380 л и есть электропривод крышки, поэтому в целом здесь все в порядке и, несмотря на размеры кроссовера, с чемоданами проблем не будет.

Что касается качества материалов в салоне, то оно умеренное, здесь не все безупречно и есть твердые пластики, грубоватая кожа, но это все же Jeep, поэтому так вполне нормально.

Что касается салона, то здесь Avenger уже не настолько убедителен и напомнил мне итальянского шпиона, который всеми возможными способами замаскировался под американца. Однако, если без шуток, то салон действительно интересный и современный.

Техника Jeep Avenger

Тестовый Jeep Avenger был оснащен гибридной силовой установкой, которая построена на основе турбобензинового двигателя 1,2 л. К нему добавляем интегрированный в роботизированную КПП eDCT электродвигатель, стартер-генератор и 48-вольтовый аккумулятор.

Бензиновый двигатель имеет мощность и максимальный крутящий момент 100 л. с./205 Нм, а электродвигатель – 15,5 кВт/55 Нм.

На выходе имеем Mild Hybrid, когда на старте и малых скоростях срабатывает электродвигатель, а дальше подключается ДВС.

В случае с Jeep Avenger это не происходит незаметно, поэтому эти переключения ощущаются, но со временем просто перестаешь обращать на это внимание.

С экономичностью у гибрида все довольно неплохо, ведь в городском ритме у меня удавалось достигать результата 5,5-6 л на 100 км.

Если говорить о подвеске, то впереди здесь установлен МакФерсон, а сзади – полузависимая балка.

Честно говоря, Jeep Avenger не самый комфортный в плане подвески, однако он неплохо держит дорогу и преодолевает неровности.

И, подытоживая — у нас на тест-драйве был Jeep Avenger без полного привода, поэтому здесь о легендарной истории внедорожников Jeep и принадлежности к бренду мы промолчим, хотя полноприводная версия этой модели существует.

Сколько стоит Jeep Avenger

Гибридная версия Jeep Avenger представлена в двух комплектациях: Altitude по цене 1 093 900 грн и Summit за 1 156 100 грн.

Также есть и полностью электрическая версия Jeep Avenger, которая представлена в одной комплектации Summit по цене 1 316 400 грн.

Итоги

Jeep Avenger — европейская адаптация Jeep и модель о которой, скорее всего, в США мало кто знает. Однако, уверен, что европейская публика его оценит – и здесь сыграет роль и яркая внешность, и сам бренд Jeep и современный салон.

И все же, убедил ли меня Jeep Avenger в том, что он настоящий Jeep. Да, убедил, но это европейский Jeep, имеющий американские корни и гордящийся ими.

Стоит ли он внимания, решать, как всегда, вам.