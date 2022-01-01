В Украине еще десять лет назад четко определили допустимую норму алкоголя в крови водителя — это 0,2 промилле.

Считается, что этот показатель — почти нулевое содержание спирта в организме. То есть это количество алкоголя никак не влияет на внешнее и психическое состояние человека. Его можно определить только с помощью специального прибора.

Чтобы установить точное количество алкоголя в крови водителя, полицейские пользуются алкотестерами. Устройство может определить уровень спирта в выдыхаемом человеком воздухе.

Какое наказание за превышение разрешенной нормы

В Украине довольно жестко наказывают за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. С 17 марта 2021 года начали действовать новые штрафы для правонарушителей.

Наказание за первый случай — штраф в размере 17 тыс. грн и лишение водительских прав на один год.

Водителям, которых дважды поймали в нетрезвом состоянии за рулем, грозит лишение водительских прав на три года и штраф 34 тыс. грн. Также нарушителей могут арестовать на 10 суток или конфисковать у них транспорт. Автомобиль продадут, а вырученные средства будут возвращены владельцу.

Если водителя поймали дважды за один год — это 10 лет без прав и штраф 51 тыс. грн или 15 суток ареста и конфискация машины.

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Только штраф

Если водитель под хмельком становится виновником ДТП, его будет ждать наказание в виде лишения свободы. Точный срок может быть установлен только судом. Но если в ДТП погиб человек, то срок может быть от 7 до 12 лет с лишением водительских прав на 10 лет.

Можно ли оспорить результаты алкотестера

Если на тестере будет цифра больше 0,2 промилле, можно поставить это под сомнение. Вы имеете право обратиться в медицинское учреждение, которое предоставит точную информацию о содержании алкоголя в вашей крови, предварительно зафиксировав это требование в протоколе.

Проверка полицейских в полевых условиях не даст абсолютно точных данных. Но если алкотестер покажет 1,0 промилле — ставить под сомнение будет нечего.

Поэтому мы не советуем употреблять любые алкогольные напитки в любом количестве перед тем, как садиться за руль.