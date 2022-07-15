Один из самых распространенных штрафов для водителей в Украине — за нарушение правил парковки транспортного средства. Кто выпускает эти штрафы и как за них платить — узнавали Факты ICTV.

Как парковаться

В общем, термина неправильной парковки в правилах дорожного движения нет, вместо него есть неправильная стоянка.

В соответствии с правилами дорожного движения водители не имеют права оставлять автомобиль на стоянку:

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в местах, где есть запрещающие знаки;

на тротуарах (исключение — авто и мотоциклы на краю тротуара, если для движения пешеходов остается не менее двух метров);

в зоне опасных поворотов;

в местах, где ТС создает препятствия для движения пешеходов;

в пяти метрах от контейнеров для сбора бытовых отходов;

на газонах.

Если вы припарковали свой автомобиль без нарушений этих пунктов, стоянка считается правильной.

За правильной парковкой в городах следит инспекция по парковке. Именно инспекторы штрафуют водителей. Наложить штраф на вас могут как за неправильную стоянку, так и за неуплату прошлого штрафа.

Соответственно, если вы припарковали свое транспортное средство в неположенном месте на вас наложат штраф.

Размер штрафа за неправильную парковку

Сумма штрафа может быть разной для каждого. Все зависит от того, насколько вы нарушили правила остановки ТС:

340 грн — нарушение правил остановки и стоянки. Также остановка или стоянка ТС на местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;

— нарушение правил остановки и стоянки. Также остановка или стоянка ТС на местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями; 680 грн — нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения;

— нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения; 1020-1700 грн — остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, предназначенными для остановки ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью. Также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью.

Стоит отметить, что остановкой считается прекращение движения до пяти минут, например, если пассажирам нужно выйти или положить вещи в багажник.

А стоянка — остановка более чем на пять минут.

Где уплатить штраф

Со своими нарушениями и штрафами можно ознакомиться на электронном сервисе для водителей. Необходимо лишь ввести номер транспортного средства.

После этого отображается информация о штрафе и его размере. Для более подробной информации стоит войти или зарегистрироваться в личном кабинете водителя.

Штраф за неправильную парковку уплачивается по месту регистрации владельца авто в пользу районного государственного казначейства.

Уплатить штраф нужно в течение 30 дней после его наложения. Если вы не успеете оплатить, сумма увеличится вдвое.

Кстати, можно получить 50% скидки — необходимо просто оплатить нарушение в течение 10 дней.