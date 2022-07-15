Один из самых распространенных штрафов для водителей в Украине — за нарушение правил парковки транспортного средства. Кто выпускает эти штрафы и как за них платить — узнавали Факты ICTV.
Как парковаться
В общем, термина неправильной парковки в правилах дорожного движения нет, вместо него есть неправильная стоянка.
В соответствии с правилами дорожного движения водители не имеют права оставлять автомобиль на стоянку:
- в местах, где есть запрещающие знаки;
- на тротуарах (исключение — авто и мотоциклы на краю тротуара, если для движения пешеходов остается не менее двух метров);
- в зоне опасных поворотов;
- в местах, где ТС создает препятствия для движения пешеходов;
- в пяти метрах от контейнеров для сбора бытовых отходов;
- на газонах.
Если вы припарковали свой автомобиль без нарушений этих пунктов, стоянка считается правильной.
За правильной парковкой в городах следит инспекция по парковке. Именно инспекторы штрафуют водителей. Наложить штраф на вас могут как за неправильную стоянку, так и за неуплату прошлого штрафа.
Соответственно, если вы припарковали свое транспортное средство в неположенном месте на вас наложат штраф.
Размер штрафа за неправильную парковку
Сумма штрафа может быть разной для каждого. Все зависит от того, насколько вы нарушили правила остановки ТС:
- 340 грн — нарушение правил остановки и стоянки. Также остановка или стоянка ТС на местах, отведенных для стоянки только транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями;
- 680 грн — нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения;
- 1020-1700 грн — остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками, предназначенными для остановки ТС, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью. Также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью.
Стоит отметить, что остановкой считается прекращение движения до пяти минут, например, если пассажирам нужно выйти или положить вещи в багажник.
А стоянка — остановка более чем на пять минут.
Где уплатить штраф
Со своими нарушениями и штрафами можно ознакомиться на электронном сервисе для водителей. Необходимо лишь ввести номер транспортного средства.
После этого отображается информация о штрафе и его размере. Для более подробной информации стоит войти или зарегистрироваться в личном кабинете водителя.
Штраф за неправильную парковку уплачивается по месту регистрации владельца авто в пользу районного государственного казначейства.
Уплатить штраф нужно в течение 30 дней после его наложения. Если вы не успеете оплатить, сумма увеличится вдвое.
Кстати, можно получить 50% скидки — необходимо просто оплатить нарушение в течение 10 дней.