За границей несовершеннолетние люди за рулем — это довольно распространенная практика, ведь там подростки могут получать водительское удостоверение уже в 16-17 лет.

В Украине правила несколько иные. Факты ICTV узнавали, могут ли украинские подростки сдать на права в 16 лет и водить авто, а также, с какого возраста можно учиться в автошколе.

С какого возраста в Украине можно учиться в автошколе?

Согласно разделу 24 Правил дорожного движения, обучать вождению транспортного средства разрешается только лиц, не имеющих для этого медицинских противопоказаний.

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Лицам, обучающимся водить авто, должно быть не менее 16 лет, а мотоциклу или мопеду — 14 лет. Обратите внимание, что они обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий их возраст.

Соответственно, украинцы, достигшие 16-летнего возраста имеют право обучаться водить автомобиль!

Можно ли сдать на права в 16 лет?

С 16 лет в Украине можно посещать автошколу, но до 18 лет водительское удостоверение все равно получить не возможно.

В 16 лет вы сможете только получить права категории:

А1 — мопеды и мотоциклы;

— мопеды и мотоциклы; А — мотоциклы.

То есть с 16 лет в Украине можно начать и проходить обучение в автошколе в течение двух лет, но, к сожалению, водительское удостоверение категории В (для вождения авто) до 18 лет лицу никто не выдаст.

Соответственно, водительские права для вождения выдаются с 18 лет, а мотоциклы и мопеды – с 16 лет.

В сентябре 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8039, который мог бы изменить условия получения водительского удостоверения для управления автомобилем.

В проекте отмечалось, что водительские права смогут выдавать несовершеннолетним жителям Украины, то есть с 16 лет. Однако 7 февраля 2023 года законопроект № 8039 был снят с рассмотрения. То есть он не был принят Верховной Радой предыдущего созыва в первом чтении за основу, соответственно, дальше не прорабатывается!

С какого возраста можно водить авто в Украине?

Законно сесть за руль автомобиля с водительским удостоверением категории B1, B, C1, C в Украине можно только с 18 лет.

С 16 лет подростки могут водить мотоцикл или мопед, а вот машину — только 18.

Чтобы сесть за руль автомобиля и получить права в Украине, необходимо сначала пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД.

Далее, уже со знаниями правил дорожного движения и со свидетельством об окончании теоретической подготовки, человек может начать практический курс и выезжать на улицы за рулем.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что на теоретическом курсе обучения человеку надо овладеть правилами дорожного движения, правилами эксплуатации транспортных средств, основами безопасности движения и оказания домедицинской помощи.

— После обучения учебное заведение формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. Затем — экзамен в территориальном сервисном центре МВД, кроме будущих водителей категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE, — добавляют в МВД.

Все, кто успешно сдал экзамен, получают свидетельство, которое является пропуском на практический курс обучения.

Свидетельство будет действовать в течение одного года. То есть, лицо, успешно сдавшее теоретический экзамен имеет целый год, чтобы пройти практический курс.