Подробный гороскоп на март 2022 года составил участник Международной Битвы экстрасенсов в Украине, некромант, экстрасенс, черный практикующий маг Виктор Литовский.

Овен

Представителям знака зодиака Овен в начале марта будет намного труднее сосредоточиться на чем-то одном, особенно на работе. Все, что вам необходимо будет сделать, будет вызывать у вас только чувство раздраженности. Из-за чего выполнить свою работу вряд ли у вас получится легко и без всяких трудностей. Постарайтесь в начале месяца не принимать ответственных или серьезных решений. Но при этом, вам не стоит сильно расстраиваться, ведь в конце марта вас ожидает долгожданная победа и успех. Вы не просто получите то, чего добивались, но и сумеете продемонстрировать другим свое полное превосходство. Но помните самое главное: не стоит размениваться на мелочи и останавливаться на полпути. Воспользуйтесь этим шансом для того, чтобы подняться хотя бы на одну ступеньку выше, и помните, что для вас нет ничего невозможного.

Телец

Март обещает принести Тельцам перемены. В последнее время вы очень много работали, у вас были сложные дни, но сейчас вы можете наконец-то расслабиться, потому, что все, что от вас зависело, вы уже сделали, просто ожидайте получения результата ваших трудов. Самое главное, что даже если результат будет не тот, который вы ожидали, не расстраивайтесь, ведь в будущем вы извлечете только пользу и все равно получите облегчение. Вам также стоит быть готовыми к тому, что в марте вас будут ожидать финансовые потери. Возможно, вы приобретете то, что давно хотели приобрести, или потратите заработанные деньги на долгожданный отдых, в любом случае эти потери будут очень приятными.

Близнецы

В марте Близнецам стоит быть как можно более решительными. Дома и на работе вы будете стремиться преподнести свои идеи, сможете одержать победу в любом споре или даже сможете подчинить, заставить людей делать то, что необходимо вам. Но при этом будьте готовы к тому, что окружающие смогут дать вам отпор, показывая свое недовольство. Попробуйте найти с ними общий язык, чтобы избежать конфликтных ситуаций, виной которым будет ваша неуступчивость. Даже если вы не сможете избежать конфликтов и споров, то не стоит сильно огорчаться, ведь март принесет вам массу позитивных эмоций. Это может быть хорошая новость, получение денежной премии, путешествие, подарок или даже просто влюбленный взгляд.

Рак

Раки, март замечательный месяц для того, чтобы провести его со своими близкими, семьей, с любимым человеком, друзьями. Поедьте за город, на пикник или просто прогуляйтесь вокруг дома. От проведенного вместе времени вы сможете получить только море эмоций, тепла, душевного общения, вы будете расслабленными и удовлетворенными. Но также вам не стоит забывать быть искренними и откровенными с близкими людьми и с коллегами по работе. Готовьтесь к тому, что ваши труды будут наконец-то оценены по достоинству. Ваше участие в каком-то деле не останется незамеченным. Вас ждет одобрение от начальства, коллег, окружающих, а также приятное материальное поощрение за ваш труд.

Лев

Львы, вам покажется, что март выдался непростым, что дела валятся просто из ваших рук, а люди, которые вас окружают, ищут конфликтных ситуаций с вами. Ваше неумение привести в порядок свои чувства и эмоции станет причиной многих проблем. Это могут быть ссоры, скандалы, непродуманные и поспешные поступки, которые ничего хорошего вам не принесут. Постараетесь держать себя в руках и тогда более-менее месяц сможет пройти мирно, без всяких трудностей. Но при этом всем, март будет для Львов месяцем любви. Для одиноких представителей знака зодиака март будет прекрасным месяцем, чтобы найти свою вторую половинку, а для Львов, которые уже в отношениях, это месяц для укрепления своих отношений, которые принесут в дальнейшем свои плоды

Дева

Девам не стоит удивляться, если март пройдет не совсем так, как вы себе планировали. Вам будет очень тяжело соблюдать общепринятые правила. Из-за вашей неорганизованности в этом месяце, вы будете способны на забывчивость, опоздания, будите путаться в делах и т.д. Также вам стоит избежать встреч в начале месяца со своим начальством, по крайне мере попробуйте. А вот конец месяца будет очень благоприятным для вашей карьеры, все преграды будут позади, вы сможете проявить себя по полной. Вы сможете хорошо зарекомендовать себя и рассчитывать на благосклонность начальника и своих коллег. Вам могут доверить очень ответственное дело или даже значительно повысить заработную плату, вручить премию. Поэтому не упустите свой шанс, и самое главное — не бойтесь новых обязательств, вы со всем справитесь.

Весы

Для представителей знака зодиака Весы март наступит очень романтично. Вам суждено будет провести время с любимым человеком, может, вы где-то отдохнете вместе. Если же вы пока еще одиноки, готовьтесь и будьте во всеоружии: в любой момент вы можете столкнуться с прекрасным человеком и завяжете с ним интересное знакомство. И запомните, что даже случайная встреча способна со временем перерасти в долгие и прочные отношения, возможно даже, на всю жизнь. В делах у Весов тоже будет все хорошо, дела будут продвигаться свободно и легко. Проблемы, которые вас мучили очень долго, начнут решаться будто сами собой. Вы наконец-то почувствуете легкость, как будто тяжелый груз упал с ваших плеч. Ваши возможности невероятно возрастут, но вам не стоит расслабляться, ведь с возможностями возрастет и ответственность. Будьте бдительны, внимательны и принимайте взвешенные и продуманные решения.

Скорпион

В марте Скорпионы будут настроены очень уверенно и спокойно, и ничто вас не сможет вывести из себя, выбить из равновесия. Окружающие попытаются вывести вас, спровоцировать на конфликт, проверяя таким образом ваши нервы на прочность, но вы сумеете постоять за себя, если это будет необходимо. Благодаря своему спокойствию вы сможете решить любой вопрос собранно, настаивая на своем. Также вас будут ожидать приятные новости, события, которые связанны с вашими близкими: семьей, друзьями, любимым человеком. Вы будете с ними на одной волне, легко будете понимать друг друга с полуслова и с полувзгляда. Вы наконец-то сможете поговорить по душам с близким человеком, возможно, попросите о чем-либо или предложите свою помощь. В любом случае, вы сможете рассчитывать на поддержку ваших близких так же, как и они на вашу.

Стрелец

Стрельцы, наконец-то в марте вас будет ожидать удача, а судьба обещает преподнести для вас подарок, возможно даже и не один. Сюрпризы могут ожидать вас в любом месте, в любое время и, скорее всего, там, где бы вы меньше всего их ждали. Может, вы найдете кошелек на дороге или выиграете в лотерею, или, может быть, вас будет ожидать приятное знакомство с незнакомцем. Вам могут сделать заманчивое предложение, возможно, перед вами откроются новые перспективы, которые будут связанны с карьерой или деньгами. Чтобы по максимуму использовать возможности, которые преподносит вам март, просто не уходите в сторону, открывайте для себя новые знакомства, даже если они будут незначительными для вас, будьте готовы к любому повороту судьбы и не забывайте благодарить удачу за предоставленные возможности.

Козерог

В марте Козерогам предстоит интересное знакомство с очень влиятельным человеком. Это знакомство принесет вам очень много удачных перспектив в будущем. Если вы не будете сидеть сложа руки, вы сможете приобрести не только нового друга, партнера, но и приумножить свои капиталы, даже больше, чем вы могли себе придумать. В целом март месяц для вас будет очень успешным, особенно в бизнесе, и пройдет без особых финансовых затруднений. Также большинство задач, которые вы перед собой поставили, будут решаться вами очень легко. Если это касается работы, то ваши конкуренты уйдут в сторону, либо будут просто побеждены вами. Вы будете очень много работать, достигать поставленных целей, но не забывайте и отдыхать, проводить время со своими близкими, ведь проведенное время с ними и отдых только положительно скажутся на ваших целях.

Водолей

В марте у Водолеев появится шанс проявить себя и показать всему миру свои лучшие качества. Будьте добры, щедры, благодарны. Это никак не повредит вам в дальнейшем, а наоборот лишь возвысит вас, вы сможете подняться в глазах окружающих и получить от них восхищение вашими делами, поступками. При этом, за ваши благие дела вы будете хорошо отблагодарены и получите приятные бонусы, перед вами откроются новые перспективы, а также повышение прибыли. Также март месяц будет хорошим для одиноких представителей знака зодиака Водолей. Вас будут ожидать приятные знакомства, вы встретите наконец-то вторую половинку. Дни будут наполнены романтикой, счастьем и гармонией. Существует единственное Но: для того, чтобы приобрести это все, не бойтесь открываться, не бойтесь новых знакомств, ведь из-за неуверенности вы можете упустить свое счастье.

Рыбы

У многих бывают такие дни, когда некоторые события выбивают из колеи. Начало месяца сулит представителям знака зодиака Рыбы именно такие дни. Вы будете всеми силами пытаться изменить ситуацию к лучшему, но все ваши попытки увенчаются только неудачей. Вы только потратите большой заряд энергии, но проблем меньше не станет. Самый лучший способ в этой ситуации изменить все — просто не принимать поспешных решений. Пустите все на самотек и расслабьтесь, со временем все само по себе образуется. И действительно, в конце вас будут ожидать радостные известия, все неопределенности, которые вас мучили в первой половине месяца, наконец-то увенчаются для вас успехом. Вы сможете вздохнуть спокойно, насладиться заслуженной и долгожданной победой. Продолжайте действовать в том же духе, вы на правильном пути.