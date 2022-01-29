Знаки зодиака имеют разные характеры, а у некоторых из них вообще нет совместимости. Однако есть три знака зодиака, которых точно можно назвать по разным причинам просто невыносимыми.

Рейтинг составила участница Битвы экстрасенсов Мария Тихая.

Первое место – Водолеи

Считается, что из-за своего неуравновешенного характера и излишней боязни критики представители этого знака способны увидеть обиду там, где она и не имелась в виду. Обиды – это только сначала, потом они спокойно могут прибегнуть к мести.

К тому же Водолей – еще и самый холодный знак зодиака. В делах, где требуется его сочувствие и поддержка, Водолей часто эмоционально излишне холоден.

Второе место – Телец

Тельцы отличаются импульсивностью. Люди, рожденные под этим знаком, способны каждый день впадать в истерическое состояние. Мало того, они не будут молча отсиживаться, глотая слезы. Возможны сцены с битьем посуды, криками и обвинениями: справедливыми и нет.

Начинать с ними спор не советуют, поскольку конфликт может стать только более серьезным.

Третье место – Львы

Лев по многим пунктам занимает лидирующие позиции. Однако, к сожалению, нервная система представителей этого знака способна оставаться неприкосновенной только тогда, когда Лев намеренно выбрал уединение, целенаправленно отстранившись от общества.

Если же нет, то в молодом возрасте от эмоциональных нагрузок и темперамента страдает каждый второй типичный представитель знака.

Горячий характер – это то, что делает Льва покорителем множества вершин, но в то же время за все приходится платить нервами.