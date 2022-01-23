Наследственная ведьма и участница Битвы экстрасенсов Мария Тихая составила рейтинг самых токсичный знаков зодиака. От них лучше держаться подальше, или же попросту избегать конфликтов. Необоснованная агрессия, скепсис, импульсивные высказывания — отличительные черты токсичных людей.

Первое место — Овен

Упрямство и эгоизм нередко делают представителей этого знака совершенно невыносимыми. Отзывчивыми людьми их назвать трудно — шанс получить отказ в просьбе очень велик. Они способны высказать свое мнение, даже если их об этом не просили, причем говорят зачастую необдуманно. Громкими словами можно легко ранить окружающих людей — семью, друзей, коллег по работе.

Второе место — Рак

Людей с этим знаком зодиака можно назвать тиранами — они умело манипулируют людьми с помощью обид. Таким способом они портят жизнь как себе, так и окружающим — все должны плясать под их дудку. Раки не умеют откровенно говорить, что их не устраивает. Но готовы закрыться в себе до тех пор, пока их проблемы не решит кто-то другой.

Третье место — Скорпион

Главный зодиакальный токсический тиран и деспот. Скорпион — это воплощение власти, и тут нечего добавить. Но манипуляции приносят свои плоды — многие и не против попасть под власть этого знака зодиака. Люди считают, что они смогут получить из этого выгоду.

Ранее Мария Тихая составила рейтинг самых психованных знаков зодиака. Многие и не догадываются, что в их жизни очень много импульсивных людей.