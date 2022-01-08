Участник Битвы экстрасенсов 2021 Денис Маклашевский назвал самые дерзкие знаки зодиака.

По мнению экстрасенса, самый дерзкий знак зодиака — Водолей. Он всегда идет против правил, тараня на своем пути все, что хочет.

Второе место достается Стрельцам. Обладатели этого знака делают все назло и против всех. Они истинные короли непослушания.

Третье место занимают Весы, которым нравится процесс взвешивания. Если они поняли, что им именно нужно, то все — прут как танки.

Ранее рейтинг самых опасных знаков зодиака составила участница Битвы экстрасенсов на СТБ Дарья Постникова. Это те люди, у которых лучше не становится на пути.

Так, первое почетное место досталось Близнецам. Им нравится добиваться своего, а если что-то идет против их плана, то они становятся раздражительными, агрессивными и непредсказуемыми.

Обладатели этого знака могут использовать агрессию как некую стратегию. При этом им все равно, кто именно пострадает.

Второе место досталось Скорпионам. Они эмоциональны, ревнивы и мстительны. Если вы перешли дорогу обладателю этого знака — пощады не ждите, поскольку они точно не будут страдать в одиночестве, сделая все, чтобы отравить жизнь обидчику.

Детальный рейтинг самых опасных знаков зодиака — читайте на Фактах ICTV.