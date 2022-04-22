Май 2022 года будет переломным месяцем практически во всех начинаниях и затронет каждого из нас. Начало мая характерно тем, что каждому знаку зодиака будет подготовлен ряд испытаний и трудностей, которые невозможно предотвратить, но к которым следует подготовиться и принять.

Подробный гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака подготовил известный экстрасенс и некромант, участник Битвы экстрасенсов на СТБ Виктор Литовский.

Овен

Для Овнов в мае судьба подготовила немало испытаний и трудностей. В частности, представители данного знака столкнутся с тем, что их могут ожидать мелкие неприятности, связанные с домашним бытом, домашними делами и сменой планов, которые были запланированы давно. При этом май для Овнов является благоприятным в вопросах, связанных с коммуникацией, новыми знакомствами, которые не только смогут решить и помочь с этими трудностями бытового характера, но и благоприятно повлияют на жизнь представителей данного знака зодиака в дальнейшем.

Телец

Для Тельцов май характерен тем, что он окажет колоссальное влияние на жизненные сферы, связанные с работой, бизнесом, а также все другие вопросы, касающиеся финансовой и материальной сферы. И не всегда данные изменения будут оказывать благоприятное воздействие. Зачастую как раз наоборот, но не стоит отчаиваться и отпускать руки. Следует помнить, если закрывается одна дверь, значит, где-то открывается другая. Май – это месяц неограниченного выбора, месяц перерождения, месяц новых перспектив. Используйте это время для получения новых навыков, умений, а также прокачайте свои старые способности, которые в скором времени вы сможете применить в новых начинаниях или на новом месте работы. Идеальное время для создания нового бизнеса или дела.

Близнецы

Для представителей знака зодиака Близнецы май подготовил время, которое необходимо уделить своим близким, друзьям и, конечно же, семье. Именно от вашей поддержки, а иногда и опеки, будет зависеть психоэмоциональное состояние вашего окружения. Более того, те эмоции, которые вы будете отдавать окружающим, и та поддержка, которую вы будете давать, не только помогут вашим близким, но и в дальнейшем станут определенной инвестицией в ваше психоэмоциональное состояние в скором будущем. Будьте уверенны в том, что те люди, которые получат поддержку от вас в мае, не отвернутся от вас в будущем, когда вы будете так нуждаться в помощи.

Рак

Для Раков данный месяц будет не из простых. Май характерен тем, что он кардинально поменяет отношение к тем людям, которые вас окружают. Многие из вашего окружения наконец-то снимут свои маски и покажут свой истинный облик, покажут, кто есть кто. При этом, эти ситуации не расстроят и не разочаруют вас. Более того, напротив, удивят, поскольку благие дела и хорошие поступки искренне будут исходить от тех людей, от которых зимой нельзя было допроситься снега. А ножом в спину ударить может самый, как вам казалось, безобидный, добрый и искрений человек из вашего окружения. Май – это месяц трансформации белого в черное и наоборот. Будьте начеку и не судите книгу по обложке.

Лев

Для Львов май – это месяц озарения. Поскольку именно май предоставит Львам возможность наконец-то разобраться в тех вопросах, которые длительное время не давали покоя представителям данного знака зодиака. Те ситуации, которые ранее казались патовыми и выхода из которых не было видно, наконец-то сдвинутся с мертвой точки и выход найдется сам собой. Подсказки будут везде: люди, обстоятельства и все остальные факторы, которые будут вас окружать, помогут вам сдвинуться с мертвой точки.

Дева

Зачастую Девы пытаются помочь людям, которые их окружают, а также к которым Девы относятся с любовью и заботой. В мае самим Девам понадобится забота, поддержка и помощь. Не исключено, что некоторым представителям данного знака придется обратиться к психологу или другого рода специалисту для решения их вопросов. Некоторые смогут выйти из сложившихся ситуаций благодаря семье, друзьям, а также близким. Девам рекомендовано правильно рассчитать свои силы и потенциал в сфере работы и быта, поскольку не исключено перенапряжение в связи с работой, бизнесом, а также ежедневными домашними делами.

Весы

Для представителей знака зодиака Весы май будет месяцем вашего настроения. Ваше эмоциональное состояние будет изменчивым и непостоянным, что может наложить отпечаток на весь месяц. Постарайтесь держать себя в руках и не поддаваться эмоциям, таким как “хочу” и “не хочу”, так как будет очень трудно ожидать от ваших дел стабильности, а от людей, которые вас окружают, понимания. В первой половине месяца возможны сильные психоэмоциональные потрясения, стресс и недомогания психологического характера, связанные в первую очередь с ситуациями и людьми, которые вас окружают. Постарайтесь “выдохнуть” и не взирая ни на что двигаться дальше, иначе это состояние может негативным образом отразиться на вашем здоровье.

Скорпион

В целом месяц для Скорпионов будет благоприятный, но также для Скорпионов май подготовил определенного рода “спецэффекты” и испытания. Особенно это касается таких жизненных сфер, как семья и работа. Данный месяц идеален для того, чтобы наконец расставить точки над “і” в тех вопросах, которые длительный период времени вас беспокоили. Май даст вам возможность в полном объеме показать себя, показать, кто вы, вашему окружению, коллегам, родным и близким. В свою очередь те люди, которые вас недооценивали, не верили в вас и относились несерьезно, будут вынуждены изменить свое мнение о вас, поскольку вы покажете свое истинное лицо, причем не только на словах, но и на деле.

Стрелец

Для Стрельцов данный месяц характерен тем, что Стрельцы будут в постоянной динамике, в постоянном поиске, который может быть связан как с работой и бизнесом, так и с решением бытовых и домашних вопросов. Более того, абсолютно не важно, что вы будете искать, “будь то карандаш или скрепка, или комплектующие для космического корабля, да хоть иголку в стоге сена”, нет того, что вы не сможете найти. Самые сложные задачи, возложенные на вас, вы с легкостью сможете выполнить и решить. Главное не отчаиваться и не опускать руки. И помните, кто ищет, тот всегда найдет.

Козерог

Данный месяц для Козерогов характерен тем, что появится возможность получения дополнительного источника доходов либо смена места работы, с более выгодными условиями и высокой заработной платой. Также месяц благоприятен для тех, кто хочет открыть новое дело, либо бизнес. Абсолютно все усилия, потраченное время и силы щедро окупятся, и в скором времени вы сможете значительно улучшить ваше финансовое положение. Но не стоит сильно расслабляться, так как ближе к концу месяца могут появиться непредвиденные обстоятельства, которые понесут за собой расходы. Помните, “деньги любят счет” и каждая гривна должна быть на счету. Постарайтесь рационально использовать деньги, избегайте спонтанных покупок.

Водолей

Май для Водолеев выдастся очень непростым месяцем, месяцем испытаний и проверки нервной системы на прочность. Иногда будет казаться, будто абсолютно все, кто вас окружают, ваши родные, близкие, друзья и знакомые просто испытывают ваше терпение и нервную систему на прочность. Как будто все ополчились против вас. В этом месяце представителям знака зодиака необходимо постараться проявить терпение и понимание. Перестаньте себя накручивать. Простая просьба от ваших родных или близких не всегда имеет какой-либо дополнительный контекст, вас никто не хочет обидеть либо как-то задеть. Простая просьба – это простая просьба, ничего более. Проявив терпение и гибкость в этом месяце по отношению к окружающим, вы можете быть уверенны, что они проявят терпение к вам в дальнейшем.

Рыбы

Для представителей данного знака зодиака май выдастся очень насыщенным, а также будет месяцем неосуществившихся замыслов. Вы начнете планировать и строить планы на будущее или будете готовить новый проект, однако вам стоит быть готовыми к тому, что жизнь внесет в эти планы свои коррективы, что-то из того, что вы запланировали, может пойти не так, как вы планировали или задумали. Причиной этого может быть то, что вы чего-то не предусмотрели в своих планах, обладаете неполной информацией или недостаточным опытом. Вы должны запомнить самое главное, что если для вас важно то, что вы запланировали, то не стоит полагаться только на себя, позвольте другим помочь вам. Ведь вместе всегда легче справиться с трудностями или проблемами, которые на вас могут непредвиденно обрушиться.