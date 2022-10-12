Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Астрологія

Снова поднимут хвост: таролог не исключила повторное нападение РФ после победы Украины

12 октября 2022, 10:18
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Снова поднимут хвост: таролог не исключила повторное нападение РФ после победы Украины

Россия не откажется от планов повторного нападения после победы Украины в войне. Но это произойдет не раньше, чем через 20 лет, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

– Нападения будут. Но на ближайшие 10-20 лет им будет не до имперских замашек. Будут свои проблемы. Впрочем, через несколько поколений они поднимут хвост. На вопрос о России выпадает карта шести жезлов. Это символ желания победы, постоянного передвижения, активных действий.

Но Людмила Хомутовская убеждена, что даже если агрессия России когда-то возродится, это будет не сегодняшняя Россия.

Сейчас смотрят

– Она уже без аннексированных территорий, без своих нынешних колоний, – уточнила таролог.

Читайте также:
таролог Людмила ХомутовськаОб окончании войны, вступлении Украины в НАТО и плане “Б” Путина: интервью с Людмилой Хомутовской

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь