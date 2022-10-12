Россия не откажется от планов повторного нападения после победы Украины в войне. Но это произойдет не раньше, чем через 20 лет, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

– Нападения будут. Но на ближайшие 10-20 лет им будет не до имперских замашек. Будут свои проблемы. Впрочем, через несколько поколений они поднимут хвост. На вопрос о России выпадает карта шести жезлов. Это символ желания победы, постоянного передвижения, активных действий.

Но Людмила Хомутовская убеждена, что даже если агрессия России когда-то возродится, это будет не сегодняшняя Россия.

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– Она уже без аннексированных территорий, без своих нынешних колоний, – уточнила таролог.