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Будет тяжело, пусть варятся в этом сами: таролог увидела пять лет огня для россиян

11 октября 2022, 14:23
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Будет тяжело, пусть варятся в этом сами: таролог увидела пять лет огня для россиян

Россия идет вглубь бесконечных ссор и следующие пять лет будут для страны очень тяжелыми, убеждена таролог Людмила Хомутовская.

— Это будет постоянный процесс с недолгими революциями, “парадами” новых лидеров страны. По финансам, несмотря на то, что это очень богатая ресурсами страна, следующие пять лет россиянам будет тяжело. Карта показывает, что это пять лет огня для них, — сказала она в эксклюзивном интервью.

По словам Хомутовской, часть россиян все же осознает свои ошибки, но на это уйдет время.

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— Пусть они сами варятся в этом и признают ответственность. Какая-то часть уже хорошо понимает, что происходит. Но толку из того, что они знают, пока никакого.

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Війна в Україні Россия
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