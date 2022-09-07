На полноценное возвращение Крыма в Украину уйдут годы. В то же время установить контроль над полуостровом удастся в 2024 году.

– Контроль там (в Крыму, – Ред.) будет, скорее всего, общий. Это будет автономная земля с влиянием какой-нибудь международной организации по типу ООН. Очевидно, что там будет влияние Турции.

В то же время, Украина сможет установить доминирующий контроль над полуостровом, когда выгонит оттуда россиян.

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