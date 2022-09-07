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Год восстановления и воссоздания: нумеролог сказал, когда Украина вернет Крым

7 сентября 2022, 18:03
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Рік відбудови та відновлення: нумеролог сказав, коли Україна поверне Крим

На полноценное возвращение Крыма в Украину уйдут годы. В то же время установить контроль над полуостровом удастся в 2024 году.

– Контроль там (в Крыму, – Ред.) будет, скорее всего, общий. Это будет автономная земля с влиянием какой-нибудь международной организации по типу ООН. Очевидно, что там будет влияние Турции.

В то же время, Украина сможет установить доминирующий контроль над полуостровом, когда выгонит оттуда россиян.

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– На это пойдут годы. Когда там восстановится хоть какой-нибудь контроль Украины – это 2024 год. Это будет год восстановления и воссоздания по своему нумерологическому образу. В следующем году будет еще рано. Даже переговоры по Крыму могут начаться, самое ранее, только с октября 2023 года.

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Теги
Війна в Україні Крым
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