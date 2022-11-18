После деоккупации Херсона еще рано радоваться – предупреждает таролог и экстрасенс Виктор Литовский. Для Украины определяющей будет зима и начало нового 2023 года. С участником Битвы экстрасенсов мы обсудили прогнозы на дальнейшее контрнаступление ВСУ, начало Третьей мировой и сценарии завершения войны России против Украины.

– Будут ли у ВСУ какие-то значительные достижения во время контрнаступления зимой?

– Из положительного по раскладу вижу наличие положительной динамики зимой. Следующая фаза после освобождения Херсона может начаться уже в декабре. Отрицательные аспекты тоже присутствуют: многие пытаются мыслить оптимистично, впрочем, не осознают, что события не будут быстрыми, в частности освобождение территорий. На успехи контрнаступления мне выпадает карта подвешенного.

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Это означает, подвешенное состояние в целом нас ожидает зимой. На некоторых направлениях оккупанты будут очень сильно обороняться.

Еще на зимнее расписание выпадает карта пятерки пентаклей и девятка мечей. Первая карта – это знак сложностей, которые выпадают на пути наших ВСУ и всего населения в целом.

Прогноз ключевой такой – после освобождения Херсона не рассчитывайте ехать туда со спокойной душой. Этот регион и дальше будет очень критическим.

Карта полных чаш и неограниченного выбора указывает на то, что эти преграды мы преодолеем все же, хотя и очень тяжело.

– Наши защитники уже продвигаются и на Востоке, и на Юге. На каком из направлений удастся скорее окончательно выгнать оккупантов, а где бои будут продолжаться до последнего?

– По Херсонскому направлению мне выпадает карта дарения – это нехватка ресурсов. Это можно трактовать в контексте того, что как только будет достаточное количество ресурсов для более быстрого наступления ВСУ и ликвидации оккупантов на левом берегу Днепра, в регионе успехи нашей армии будут динамичнее. Но даже если мы будем иметь весь военный потенциал, окончательные битвы за деоккупацию всего региона и регионы вблизи него на южном направлении – будут тяжелыми. На это указывает карта мечей.

Относительно восточного направления – Донецкая и Луганская области – там будет, несмотря на мое удивление, более быстрая динамика. Это не будет моментально, но очень постепенно. Оборона оккупантов не выдержит. В последнюю очередь освобождение состоится в Крыму. За эти земли россияне будут держаться до последнего.

– Как будет вестись контроль над Крымом после его военного освобождения? Будет ли этот регион проблемен в перспективе?

– Крым будет иметь особый статус. Мне выпадает карта союза. Это союз, на который мы сможем воздействовать. Очевидно, особый статус полуострова будет подчинен крымским татарам. Но это будет автономная территория Украины. Впрочем, добиться консенсуса по этому вопросу будет не так просто, как нам кажется.

Точно могу сказать, что все пережитое украинцами за время полномасштабной войны скоро ощутят жители Крыма, проживающие там на незаконных основаниях как на аннексированной территории. На это мы видим в раскладе пятерку пентаклей. Это знак темных времен и бегства.

– Помимо обстрелов энергосистемы Украины и ударов по жилым домам, есть ли что-то, чем Кремль дополнительно будет пытаться подавлять украинцев? Может ли быть ядерный удар или химическое оружие?

– Хотелось бы сказать, что к зимним праздникам мы вздохнем с облегчением. Но это иллюзия. Уже сейчас нужно готовиться к продолжению террора, в том числе блекаутов, обстрелов. Ядерного взрыва не вижу. У меня на раскладе карта испытания и карта подвешенного – знак неопределенности.

Затруднения для мирного населения, их усиление ожидаем после 20 ноября.

В ближайшие несколько месяцев ожидаем волну новых переселенцев. В частности, и за границу. Позитивный период для Украины начнется в середине декабря – после 15 числа. Также очень часто мне выпадает число 20. Надо быть внимательными к опасностям в 20-е числа ближайших месяцев.

– Может ли война в Украине перерасти в мировую?

– Наша война уже стала спусковым крючком для ряда локальных конфликтов в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, в Китае и вообще в центральной Азии. Такую тенденцию больше вижу, чем глобальную Третью мировую. Также запустился процесс высочайшего пика власти диктаторов. Вскоре многие диктаторские режимы упадут.

– Какое событие станет поводом к окончательному проигрышу России в войне?

– Здесь, если смотреть расклад на Россию как аутсайдера в этой войне, то причинами проигрыша выпадает карта перевернутого императора. А это символ государственного переворота, в частности, в РФ это на фоне массового разочарования народа и элит.

Также мы видим карту повешенного. Будет ли это буквально повешенный Путин? Дождемся суда в Гааге.

Но карта подвешенного – точно состояние неопределенности, для Кремля она будет очень негативной и может привести к окончательному поражению в войне. В марте 2023 года я вижу, что Путина может не стать вообще. Информация после марта о Путине вообще очень размытая выпадает, как будто его больше не будет на этом свете.

– Кто придет руководить РФ после Путина и готовят ли этого человека?

– Здесь самое интересное, что момент наследника власти Путина – это провал Кремля. Ибо наследника, который может вывести страну из пропасти, нет. По расписанию все кандидатуры, которые по открытым источникам могли бы прийти после Путина – приведут РФ к распаду. У всех будут имперские амбиции, и мировое сообщество не признает их, а Россия останется агрессором в глазах других государств. Для этого государства, без сомнения, наступают очень продолжительные темные времена.

– Как оказалось, союзником России еще до начала вторжения был Иран, сам признавшийся в поставке РФ дронов. Есть ли у страны-агрессора еще какие-то скрытые “друзья”, которых Украине стоит остерегаться?

– Иран, по раскладу, является фактором риска в этой войне. Именно риск для действующей власти. Народ в Иране может наконец-то взять в руки власть. И тогда эта страна не будет нашим врагом.

К началу следующего года есть хорошие новости по Беларуси – там я ожидаю даже снос режима Лукашенко.

А вот очень неоднозначные карты выпадают на Турцию. Будут моменты в следующем году, которые определят, с кем Турция будет в этой войне. Кое-что может измениться не в нашу пользу. Вижу карту разочарования в нынешних партнерах Украины. Это могут быть задержки поставок вооружения для нас.

– Тот же Иран готовится к войне с Саудовской Аравией. Что такой конфликт может изменить для Украины?

– Пойти дальше угроз пока Иран не сможет из-за внутренней нестабильности. Не вижу пока большой войны. Иран в случае переворота власти внутри страны станет катализатором положительных изменений глобально для всего мира. Иран 100 лет назад – это расцвет. По циклу развития этой страны я вижу возвращение на 100 лет назад в хорошем смысле. Иран тоже будет искупать вину за участие в поставке оружия для России, будет приобщаться к развитию в сторону цивилизованных стран мира.

– Не изменится ли насчет поддержки Украины позиция США? Недавно 14 консервативных групп Конгресса выступили против дальнейшего оказания помощи.

– Достоверность того, что США могут дать заднюю – достаточно мала. Мне выпадает карта сражения. Поэтому США участвуют в этом сражении, предоставляя нам вооружение. К тому же США хотят выступить триумфаторами в этом конфликте, подчеркнуть свою роль в нашей победе. Здесь мы видим карту триумфа. Без стабильной поддержки для Украины у Штатов этого не получится.

– Такие страны, как Сербия, Венгрия и Черногория, где сейчас идет переворот во главе с пророссийскими силами – еще долго будут членами таких союзов, как ЕС или НАТО?

– Государства, которые вы перечислили, пытаются усидеть на двух стульях. Хотят и интегрироваться в европейское пространство, и при этом смотрят в сторону российских интересов. Первый негативный момент для этих стран – потеря ресурсов, на это указывают карты. Далее следует перевернутая карта кубков, пентакли – это все разрушения, финансовые потери. Возможна смена правящей верхушки. В скором времени мы это увидим, эти страны перестанут поддерживать Россию, потому что от них все отгородятся, они потеряют свой потенциал. Им невыгодно быть на стороне страны-агрессора.

– Когда Украина вступит в ЕС и НАТО, и что это изменит для нас и мира?

– Разочарование в этих союзах для украинцев будет однозначно. Из положительного – шестерка жезлов, знак триумфа. Наша победа. Дальше десятка кубков – символ положительной динамики нашего развития как государства в целом. И тут снова хороший знак – солнце. Но есть и карта дурака. Это момент разочарования в прошлых ценностях.

Мы будем в составе этих союзов, через несколько лет, однако не все мы будем готовы к реальной евроинтеграции.

Несмотря на это мы будем видеть себя центром влияния в своем регионе, мы будем более самостоятельны, чем до войны. Хотя у нас постоянно будет такой сосед под боком, как Россия, поэтому нам необходима поддержка сильных союзников.

– Что лично вам карты говорят о предстоящем 2023 году?

– Следующий год напрямую зависит от того, что происходит сейчас – затмения, знаки, лунные коридоры. Все это говорит о том, что наступила точка, на которой нужно остановиться, все взвесить и с новыми силами идти дальше. Нам нужно аккумулировать все силы на 2023 год. Нам нужно быть очень готовыми к нему.

В 2023 году будет много быстрых и неожиданных перемен для нас, есть знаки угроз. Год будет тяжелым, но не более тяжелым, чем нынешний. А после победы нас вообще ждет этап стремительного развития.