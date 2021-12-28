Участник 21 сезона Битвы экстрасенсов Виктор Литовский рассказал, кому из знаков зодиака повезет в 2022 году.

Среди счастливчиков экстрасенс выделяет представителей трех знаков, которым повезло больше всех. В год Синего Тигра кого-то из них удача наградит большим успехом в карьере, другим, в свою очередь, повезет в финансовой сфере, а некоторым – в любовных делах.

Весы

Для представителей знака зодиака Весы год окажется очень благоприятным. Наконец-то ваш труд и настойчивую работу не только заметят, но даже по достоинству оценят.

Смена работы наиболее перспективное направление деятельности. В любом случае в этом году ваше финансовое состояние может кардинально измениться к лучшему, а сбережения возрастут.

Большая вероятность, что в этом году вас будут ждать дорогие и приятные подарки от любимого человека. Не упускайте возможности изменить вашу жизнь к лучшему, потому что именно этот год принесет вам хорошие плоды и финансовое благополучие на следующие десять лет.

Телец

Тельцам в год Тигра в первую очередь следует положиться на свою интуицию. Благодаря ей вы сможете с легкостью добиться максимального успеха на работе и значительно улучшить финансовое состояние.

Одиноким Тельцам удача улыбнется и в любви. Этот год максимально благоприятен для того, чтобы начать что-то новое – бизнес, работу, новое дело или изменить сферу деятельности. Все, к чему бы вы ни стремились в год Тигра, будет очень удачным для вас.

Стрелец

Смелость и принятие решительных действий – это девиз Стрельцов в год Тигра. Вам не стоит бояться каких-либо изменений в своей жизни, ведь они будут только к лучшему.

В этом году вы поймаете свою удачу за хвост — вас ждет финансовый успех и процветание.

Также в год Тигра не забывайте про советы близких людей и прислушайтесь к ним. Они могут вам очень помочь и направить на нужный путь.