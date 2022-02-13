День святого Валентина, который отмечают 14 февраля, несомненно, романтический праздник. Но кто сказал, что нельзя к нему добавить эротики и приключений?

Если вы с партнером уже исследовали всю квартиру, и в праздник хочется чего-то необычного, то можно попробовать интим вне дома. Однако День Валентина в феврале, поэтому такие варианты, как пляж, подъезд, парк, отпадают. А то на замену оргазму придет воспаление легких (а может, и не только их).

Поэтому перебираемся в места потеплее.

Первый вариант — сауна

Не стоит выбирать общественные сауны, а то другие посетители в лучшем случае удивяться, а в худшем — захотят присоединиться. Можно арендовать сауну на пару часов лично для себя.

Однако не забывайте, что там есть правила посещения. В самой парилке можно сидеть определенное количество минут. Новичкам рекомендуется по 10 минут в три-четыре захода. Также, если уж решили предаться утехам, делайте это только на лежаках. Не стоя, не возле двери, не возле камина.

Еще один момент, о котором не стоит забывать — камеры. В зоне бассейна в 99% они стоят.

Второй вариант — отель

Если вы — не любитель экстрима и неудобств во время секса, но перемены обстановки хочется, то бронируйте номер в отеле.

Кстати, можно отправиться в тематический отель. В Киеве и Одессе функционируют отели Cherry Twins. Франшиза позиционирует себя открыто как отель для ролевых игр. Есть номера как для любителей харда, так и более футуристичные варианты.

Третий вариант — поезд

День Валентина — хороший повод отправиться в поездку, например, во Львов или Киев. Однако зачем тратить время в поезде на курицу и чистку вареных яиц, если можно заняться чем-то более приятным?

Всего пара советов. Заранее ознакомьтесь с маршрутом и остановками поезда, чтобы за вашими утехами не наблюдали люди на перроне.

Думаю, не стоит упоминать, что нужно взять билеты в люкс или выкупить купе? Ведь плацкарт для секса — не лучшее место, да и другие пассажиры могут смотреть на вас с осуждением. Туалет плацкарта — худшее место для интима.

В целом сюда можно еще добавить другой стандартный набор из серии кинотеатра, примерочной в магазине или работы. Но все эти локации многолюдны и находятся под наблюдением камер. Мало того, что на вас могут вызвать копов, так еще и невольными свидетелями ваших утех могут стать дети. Поэтому, кроме экстрима и удовольствия, думайте о комфорте других людей, и будет вам счастье и миллион оргазмов.