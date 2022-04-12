Когда умрет Путин – астролог Мария Онищенко назвали три наиболее опасных даты для президента России.
Гороскоп Путина на апрель подтверждает, что президент РФ избегает переговоров по войне в Украине и всячески их саботирует.
— У него будет солнечное затмение в седьмом доме и луна в первом. Это свидетельствует о полном крахе политической карьеры и как человека. То есть, это может быть смерть.
В том, что Путина не станет как политика, астролог уверена на 100%. Она также увидела три роковых даты для президента РФ.
- 16 мая 2022 года – крах политической карьеры, Путин может потерять власть и должность президента РФ;
- 5 октября 2023 года – высока вероятность смерти диктатора;
- 4 января 2024 года — сильное психическое расстройство или потеря жизни, “последняя дата” Путина.