Когда умрет Путин – астролог Мария Онищенко назвали три наиболее опасных даты для президента России.

Гороскоп Путина на апрель подтверждает, что президент РФ избегает переговоров по войне в Украине и всячески их саботирует.

— У него будет солнечное затмение в седьмом доме и луна в первом. Это свидетельствует о полном крахе политической карьеры и как человека. То есть, это может быть смерть.

В том, что Путина не станет как политика, астролог уверена на 100%. Она также увидела три роковых даты для президента РФ.