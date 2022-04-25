В субботу, 30 апреля, в 23.27 по Киеву произойдет солнечное затмение в Тельце. Астрологи утверждают, что это важное событие, которое способно изменить жизнь многих людей.

В частности, это может повлиять на сферу финансов. Также могут произойти такие события, как брак, развод, пополнение в семье, переезд, эмиграция, потери, смена бизнеса или карьеры.

Солнечное затмение станет началом первого коридора затмений 2022 года, которое продлится две недели. Оно будет частичным, но своими глазами жители Украины его увидеть не смогут.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 смогут наблюдать жители Южной Америки, юго-восточной акватории Тихого океана.

Что нельзя делать 30 апреля 2022

По словам астрологов, день затемнения неблагоприятный для новых начинаний, важных событий и финансовых операций.

В этот период люди становятся особенно чувствительными и раздражительными, поэтому старайтесь избегать конфликтов, не реагировать на провокации и не совершать импульсивные поступки. Также в день солнечного затмения не рекомендуется:

начинать важные дела

принимать судьбоносные решения

перегружаться физически или эмоционально

рисковать

спонтанно покупать новые вещи

подписывать документы

Что можно делать 30 апреля 2022

В период солнечного затмения благоприятно учиться новому, приобретать полезные привычки и даже планировать переезды. Будут полезны все виды ментальной очистки, медитации,

В день солнечного затмения важно слушать интуицию и понять свои истинные желания. Также 30 апреля можно: