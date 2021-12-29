Французский астролог и алхимик Мишель Нострадамус оставил после себя немало работ, в которых можно найти предсказания на 2022 год.

Несмотря на то, что астролог умер 2 июля 1566 года, его пророчества продолжают сбываться до сих пор. В частности, он предусмотрел приход Гитлера к власти, Французскую революцию и создание атомной бомбы. Кроме того, эксперты считают, что в своих трудах Мишель писал даже о начале пандемии коронавируса.

Что ждет человечество в новом 2022 году согласно пророчествам Нострадамуса – читайте дальше в материале.

Смерть Ким Чен Ына

В 14-м четверостишии Центурии IV Нострадамус написал: Внезапная смерть первого персонажа приведет к переменам и может привести к появлению другого персонажа в королевстве.

Учитывая резкую потерю веса и постоянные слухи о проблемах со здоровьем, эксперты утверждают, что в 2022 году может умереть северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Сильное землетрясение

В пророчествах Нострадамуса нашли четверостишие о том, что в 2022 году в Японии может произойти ужасное землетрясение. Астролог писал о “беде” в глубинах Азии, которая случится в середине дня и может нанести ужасный вред и привести к гибели людей.

Война в Европе

Нострадамус писал, что в следующем году в облоге окажется столица Франции. Однако есть предположение, что речь идет о уже возникших беспорядках и хаосе в Париже на фоне ограничений из-за коронавируса.

– По всему большому городу будут солдаты, расположенные на полях и в городах, – говорится в записи провидца.

Миграционный кризис

По мнению Нострадамуса, вооруженные конфликты усилят голод и увеличат миграционные потоки. Люди будут массово покидать свои дома в поисках лучшей жизни в других странах.

Крах Евросоюза

В 2022 году Нострадамус предсказывает развал Евросоюза. Астролог якобы предсказал Brexit, ставший началом краха.

Уже возникло предположение, что Польша станет первой страной, которая вслед за Великобританией выйдет из объединения после ссоры между Варшавой и Брюсселем.

Падение астероида

В 2022 году возможно столкновение Земли с астероидом, поскольку Нострадамус писал об огне, который упадет с неба.

Восстание роботов

Согласно пророчествам Нострадамуса, в 2022 году ученым удастся совершить огромный скачок в разработках искусственного интеллекта. Однако некоторые изобретения могут оказаться опасными для человечества.

Все пророчества Нострадамуса написаны на мистическом языке, с множеством аллегорий и намеков. Поэтому эксперты, пытающиеся расшифровать прогнозы оракула, часто вынуждены строить догадки о том, что именно имел в виду сам провидец.