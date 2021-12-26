Астрологи уверены, что зодиакальные созвездия влияют на формирование характера каждого человека. Именно поэтому представители одних знаков – более спокойные и рассудительные, а других – вспыльчивые и безудержные.

Специально для наших читателей наследственная ведьма Мария Тихая составила рейтинг самых психованных знаков зодиака.

Первое место – Овен

Предприимчивым, смелым и даже дерзким Овнам нравится разбираться с чужими проблемами и предлагать нестандартные решения для сложных ситуаций. Трудности их совсем не пугают.

Чаще всего эти баранчики берут на себя слишком много обязательств, что становится причиной неизбежного стресса. Так жить нельзя! Уменьшите нагрузку, если не хотите сойти с ума. Главный совет – учитесь говорить “нет”, анализируйте обязательства и делайте чуть меньше, чем обычно.

Второе место – Скорпион

Это люди, которые привыкли быть лидерами и во всем брать верх. Поэтому их выводят из себя те, кто лучше их. Все, кто решился поколебать репутацию Скорпиона, будут в центре скандала. Этот знак очень мстительный, поэтому их лучше не провоцировать и не доводить до ссор.

Третье место – Телец

Люди, рожденные под этим знаком, редко идут на компромисс. Они готовы бороться за свое мнение и со своими обидчиками. Атаку могут начать неожиданно, не дав человеку даже высказаться.

Четвертое место – Козерог

Козероги могут становиться стервозными, особенно если речь идет об их карьере. В борьбе за первенство они способны идти по головам. Однако агрессию представители этого знака могут проявлять и просто ради того, чтобы порадовать свое самолюбие. Жены-Козероги могут оказаться настоящими домашними тиранами, с которыми невозможно договориться.

Пятое место – Близнецы

Близнецы могут показаться совершенно безвредными, но это до поры до времени. Полные уверенности в себе, эти люди способны вести себя неожиданно резко и грубо. Такие манеры не помогают заводить друзей и часто создают Близнецам репутацию хамов и недружелюбных донников.